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Haberler Altay Siyah-beyaz gece

Siyah-beyaz gece

Son iki maçta 6 puan toplayan Altay, Süper Lig’in 7. haftasında Beşiktaş’ı konuk edecek. Doğanlar Stadı’nda oynanacak maç saat 20.00’de başlayacak.

Siyah-beyaz gece

24.9.2021

Süper Lig'de son 2 maçında Göztepe ve Rizespor'u mağlup ederek tekrar çıkışa geçen Altay, evinde Beşiktaş'la karşı karşıya gelecek. Doğanlar Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Hakem Fırat Aydınus'un düdük çalacağı müsabaka beIN SPORTS HD 1'den yayınlanacak. İki ekip, Süper Lig'de şimdiye kadar 82 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 43'ünü Beşiktaş, 14'ünü Altay kazanırken, 25 karşılaşma berabere bitti.

İKİ TAKIM DA ÇOK EKSİK
Ev sahibinde Rayan, Pinares, Rodriguez ve Eren'in sakatlıkları var. Beşiktaş'ta ise Vida, N'Koudou, Teixeira, Necip, Mehmet, Ghezzal, Welinton ve Batshuayi sakatlıkları nedeniyle, Rosier ise kırmızı kart cezası sebebiyle yok.

KARABORSA HAREKAT
Altay, Beşiktaş maçıyla ilgili karaborsa biletlerin iptal edileceğini duyurdu. Açıklamada, Beşiktaş maçı için karaborsa bilet satışının yapıldığı yönünde bilgilerin kulübe iletildiği aktarıldı. Hukuki girişimlerin başlatıldığın vurgulanırken, "Karaborsa biletlerin iptaline yönelik çalışma başlatılmıştır. İptal edilen biletlerle ilgili olarak kulübümüz bir sorumluluk kabul etmemektedir. Bilet satışı yaptığı tespit edilen kişiler hakkında da yasal işlem başlatılacaktır" denildi.

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