Süper Lig'de Altay fırtınası esiyor. 18 yıl aradan sonra döndüğü Süper Lig'de ilk 7 haftada büyük ses getiren Altay, önceki gün sahasında şampiyon adayı Beşiktaş'ı da yenerek 3'te 3 yaptı. İzmir derbisisinde Göztepe'yi yendikten sonra Çaykur Rize deplasmanından üç puanla dönen siyah-beyazlılar, 1-0 geriye düştüğü maçta sahasında Beşiktaş'ı da 2-1'lik skorla dize getirmeyi başardı. İlk 7 haftada 5 galibiyet, 2 de yenilgi alan İzmir temsilcisi puanını 15'e çıkararak zirvenin yeni sahibi oldu.

KARŞILAŞMA BAŞINA 2 GOL ATTI

Siyah-beyazlılar, ligin iddialı ekibi Alanya'yı deplasmanda mağlup ederken, İzmir derbisinde Göztepe'yi ve lider Beşiktaş'ı da evinde devirdi. İlk 7 haftada Altay'ın golcü kimliği de öne çıktı. İzmir ekibi, fileleri 14 kez sarsarken, kalesinde 9 gol gördü. Süper Lig'in 14 milyon 330 bin Euro piyasa değeriyle en düşük bütçeli ekibi olan Altay, 127 milyon 500 bin Euro kadro değeriyle zirvede yer alan Beşiktaş'ı devirerek tüm Türkiye'nin gündemine oturdu.



HEDEFİMİZ ÜST SIRALAR

TEKNİK direktör Mustafa Denizli, takımın gösterdiği performansla bir kez daha gönüllerde taht kurdu. Altaylı taraftarlar tecrübeli teknik adamı Beşiktaş maçı sonrası alkış yağmuruna tuttu. Düşük bütçe ile takımı zirve yarışına ortak eden Denizli, Beşiktaş maçı sonrası takımın hedefinin ligde kalmak olmadığını da yineledi. Denizli, "Hedefimiz üst sıralar. Türkiye'de çeşitli şehirlerden şampiyonlar çıktı, İzmir de gayet tabi şampiyon çıkartabilir. İzmir'deki camialar köklü camialar. Ama şampiyon olmak için birtakım şartların oluşması gerekiyor" dedi.

23 SENE SONRA YENDİ

Altay 18 yıl sonra karşıya geldiği Beşiktaş'ı 23 yıl sonra mağlup etmeyi başardı. Altay, bu maç öncesi Beşiktaş karşısındaki son galibiyetini 21 Şubat 1998'de deplasmanda 1-0'lık skorla almıştı. İzmir ekibinin golünü 60'ıncı dakikada İbrahim Bohari kaydetmişti. Altay o sezonu 47 puanla 7'nci sırada, Beşiktaş ise 48 puanla 6'ncı basamakta tamamladı. Altay, Süper Lig'de 83'üncü kez rakip olduğu Beşiktaş'ı 16'ncı kez yendi. Beşiktaş 42 galibiyette kaldı. Altay aynı zamanda 23 yıl sonra Süper Lig'de üst üste 3 galibiyet aldı.



GERİ DÖNÜŞLERİ ÇOK SEVİYOR

Altay, Göztepe derbisinden sonra Beşiktaş maçında da 1-0 geriden gelip sahadan 3 puanla ayrılmayı bildi. Göztepe karşısında Soner'in penaltı golüyle soyunma odasına 1-0 yenik giren siyah-beyazlılar, ikinci yarıda Kappel ve Paixao'nun golleriyle 2-1'lik galibiyete uzanmıştı. Önceki günkü Beşiktaş, randevusunda da İzmir ekibi müthiş bir geri dönüşe imza attı. Siyah-beyazlılar, ilk yarısı golsüz sona eren maçın ikinci yarısının hemen başında Güven'in golüyle 1-0 yenik duruma düştü. Ancak Altay, önce Kappel, ardından da müsabakanın bitimine 2 dakika kala Bamba'nın golleriyle yine yenik duruma düştüğü bir maçtan 3 puanla ayrılmasını bildi.



ÜÇ YILDIZA YAKIN TAKİP

SÜPER Lig'de zorlu fikstürüne rağmen 3'te 3 yaparak önemli son derece önemli bir başarı elde eden Altay'da sakatların bir an önce takıma dönmesi için seferberlik ilan edildi. Beşiktaş karşısına 3'ü sakat 4 önemli eksikle çıkan ve sahadan galibiyetle ayrılmayı bilen İzmir ekibinde, Poko, Rodriguez ve Ahmed Yasser Rayan'ın durumları takip edilecek. 3 Ekim Pazar günü G.Antep FK'ya konuk olacak olan siyah-beyazlı ekipte bu üç yıldızın takıma dönmesi için yoğun çaba harcanıyor. Son iki haftadır sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Şilili on numara Pinares, Beşiktaş maçında sonradan oyuna girerken, 3 Ekim Pazar gününe kadar ilk on birde oynayacak seviyeye gelecek. Rize maçında ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Thiam ise Beşiktaş maçının ardından Gaziantep FK karşılaşmasıyla sahalara geri dönecek.

BURAK HAKERLER