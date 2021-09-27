Yabancı damgası

Süper Lig'de 18 yıl aradan sonra mücadele eden Altay, ilk 7 haftada aldığı 5 galibiyetle 15 puan toplarken, yabancı yıldızları lige damga vurdu. Siyah-beyazlılar, 7 maçta rakip fileleri tam 14 kez havalandırırken, gollerin tamamı yabancı futbolculardan geldi. FARKLI İSİMLER GOL ATTI

Siyah beyazlı İzmir ekibinde Fildişi Sahilli santrfor Daouda Bamba, attığı 4 golle takımın en skorer oyuncusu konumunda. Siyah-beyazlılarda Mısırlı santrfor Ahmed Rayan ve Hollandalı sağ kanat Kappel de 2 gol kaydetmeyi başardı. Şilili 10 numara Cesar Pinares, Senegalli ön libero Khaly Thiam, Portekizli golcü Marco Paixao, Şilili sol kanat Martin Rodriguez, İsveçli stoper Eric Björkander ve Brezilyalı orta saha oyuncusu Thaciano da 1'er kez ağları havalandırdı.

SAVUNMADAN KATKI VAR

Siyah-beyazlılar, maç başına 2 gol ortalaması tuttururken 14 golün 9 farklı oyuncudan geldi. Forvet hattının yanı sıra savunma, orta alan ve kanatlardan da skora katkı gelirken, takıma yeni katılan isimler de performanslarıyla alkış aldı.



DENİZLİ'NİN BANKOLARI

Altay Teknik Direktör Mustafa Denizli, Süper Lig'de tecrübe ve kalitesini siyah-beyazlı ekip için konuştururken 6 oyuncudan hiç vazgeçmedi. Denizli, ilk 7 haftada de ilk on birlerde kaleci Lis başta olmak üzere, savunmada Murat Akça, Cebrail, Naderi, ortada Kappel, golcü Daouda Bamba ile oyuna başladı.

KALECİ LİS YILDIZLAŞTI

Altı oyuncudan tüm 90 dakikalarda oynayan isim kaleci Lis oldu. Cebrail 620 dakika ile en istikrarlı ikinci isim olurken, Murat ve Naderi 586 dakika, Bamba 575 dakika, Kappel 551 dakika sahada kaldı. Beşiktaş'a karşı cezası nedeniyle oynamayan Thiam 6 kez on birde oyuna başlarken son 2 maçta sakat olan Poko ise 5 kez 11'de çıktı.