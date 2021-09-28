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İzmir’in iki yüzü

Ligde ilk sezonunu geçiren Altay,Beşiktaş’ı yenerek 15 puanla AvrupaLigi potasında zirveyi zorluyor.Galatasaray’a kaybeden Göz-Gözise üst üste üçüncü yenilgisinialıp sadece 5 puanla düşmepotasına geriledi.

İzmir’in iki yüzü

28.9.2021

Süper Lig'de İzmir'i temsil eden Altay ve Göztepe, 2021- 2022 sezonunda 7. hafta geride kalırken sergiledikleri iki farklı performansla dikkat çekti. Lige 18 yıl aradan sonra dönen siyah-beyazlılar, 7. haftanın açılış maçında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek 15 puana ulaştı. Tecrübeli teknik adam Mustafa Denizli'nin öğrencileri başarılı sonuçların ardından zirveyi zorlarken, Avrupa Ligi potasına girdi. Bu sezon ligde 5 yılına giren tecrübeli Göztepe ise oturmuş kadrosuna rağmen tam tersi bir grafiğe imza attı.

GOL SAYISI DA YARI YARIYA
Sarı-kırmızılılar önceki gün deplasmanda karşılaştığı Galatasaray'a da 2-1 yenilerek 5 puanda kaldı. Ligde üst üste üçüncü yenilgisini alan Göz-Göz'de moraller bozulurken, takım hemşehrisi Altay'ın aksine ilk kez düşme potasına geriledi. Altay, 7 maçta 5 galibiyet alırken, fileleri 14 kez sarstı. Göz-Göz ise sadece 1 galibiyet alabildiği ligde, 7 gol atabildi. Ligde önümüzdeki haftalarda Göz-Göz 18. sıradaki yerinden kurtulmak, Altay ise zirveyi ele geçirmek için mücadele edecek.

BAMBA'DAN 4 GOL GELDİ
Altay'ın yeni transferi Fildişi Sahilli oyuncu Daouda Bamba, bu sezon ilk 7 maçta attığı 4 golle dikkat çekti. Beşiktaş maçında da fileleri 1 kez sarsıp, bir de asist üreten Bamba, siyahbeyazlı taraftarların sevgilisi oldu. Bamba, Denizli'den formayı aldı.

BURAK HAKERLER

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