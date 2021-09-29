Altay’da 35 yıllık hesap

Spor Toto Süper Lig'de 7 maçta topladığı 15 puanla zirvenin 1 puan gerisinde 3. sırada yer alan Altay, 8. hafta mücadelesinde deplasmanda Gaziantep FK'yı da yenmesi halinde 35 sene sonra ligde üst üste 4 galibiyet almış olacak. Son 3 karşılaşmada Göztepe, Çaykur Rizespor (D) ve Beşiktaş'ı 2-1'lik skorlarla dize getiren siyah-beyazlılar, 18 yıl sonra yer aldığı Süper Lig'de en son 1986- 87 sezonunda 4'te 4 yaptı. İzmir ekibi 1986'da Süper Lig'de 10 ve 13. haftalarda çıktığı 4 maçta art arda Antalyaspor'u 2-0, Eskişehir (D) ve Trabzon'u 1-0, Diyarbakır'ı 2-1 (D) yenerek seri yakaladı. Tecrübeli teknik direktör Mustafa Denizli önderliğinde 5 galibiyet, 2 yenilgi alarak Süper Lig'e muhteşem bir başlangıç yapan siyah-beyazlılar, 35 yıl önce yakaladığı seriyi pazar günü tekrarlamanın planlarını yapıyor.



EN SKORER TAKIM OLDU

Attığı 14 golle Spor Toto Süper Lig'in en skorer 4 takımından biri olan Altay, Gaziantep'te çıktığı 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik alan rakibine iç sahadaki ilk yenilgisini tattırmak istiyor.



YILDIZ GOLCÜLER ZİRVEYİ ZORLUYOR

Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Beşiktaş'ı yenerek 15 puana ulaşan Altay'ın forvetleri, Süper Lig'in en çok skor üreten ikinci hücum hattı oldu. Bamba, Rayan ve Kappel toplamda 8 gole ulaşarak, Hatayspor'un 10 gol kaydeden forvet üçlüsünün (Diouf, Lobhanidze, El Kaabi) ardında yer aldı. Siyah-beyazlı ekibin, 4 golünü kaydeden Bamba'nın yanı sıra yedek oynamasına rağmen Mısırlı golcü Ahmed Yasser Rayan da sonradan oyuna girdiği maçlarda 2 gol atmayı başardı. Geçen sezon şampiyonlukta pay sahibi olan Hollandalı futbolcu Kappel de 2 gollük katkıyla takımına hayat verdi. Bu üç futbolcu aynı zamanda 7 karşılaşmada kaydedilen 14 golün 8'ini rakip filelere yollayarak gol yükünü sırtlandı. Beşiktaş'ta Batshuayi, N'Koudou ve Rıdvan üçlüsü de toplamda 7 gol atarak, Altaylı yıldızların ardında 3. sırada yer aldı.



THİAM'IN KART CEZASI SONA ERDİ

Altay'da deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıkları sürüyor. Ön libero Thiam'ın kırmızı kart cezasının sona erdiği, forvet Rayan'ın iyileştiği İzmir ekibinde ön libero Poko, sol kanat Rodriguez ve genç Eren takımdan ayrı bireysel antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik direktör Mustafa Denizli, rakiplerini yenerek çıkışlarını sürdüreceklerini ifade etti.



RAKAMLARLA ZİRVEDE

Altay, ilk 7 haftada rakamlarla da zirveyi zorluyor. Siyah-beyazlılar, 20 takım arasında maç başına 11.43 şut oranıyla zirvede yer alırken, 11.00 ortalamaya sahip Galatasaray, Hatayspor ve Trabzon'u geride bıraktı. Siyah-beyazlılar, maç başına 5 isabetli şutla da ilk 5 arasında yer alıyor.