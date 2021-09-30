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Altay’ın ödü koptu

Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren İzmir ekibinde 31 yaşındaki savunmacının tedavi edildiği, kritik karşılaşmada ise forma giyeceği ifade edildi

Altay’ın ödü koptu

30.9.2021

Süper Lig'de Pazar günü deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdüren Altay'da stoper Murat Akça, antrenmanda talihsizlik yaşadı. Sol kanat Erhan Çelenk'le çıktığı bir hava topu mücadelesinde darbe alan 31 yaşındaki savunmacı kendisini yerde buldu. Çenesi 2 santimetre açılan Murat, estetik bandı ile tedavi edildi. Altay defansının vazgeçilmezlerinden biri olan Murat, tedavisinin ardından takımla çalışmalara devam ediyor. Gurbetçi oyuncunun Gaziantep FK deplasmanında forma giymesinde sakınca olmadığı bildirildi.

ÜÇ OYUNCU OYNAMAYACAK
Geçen sezon devre arasında Yeni Malatyaspor'dan transfer olduğu siyah-beyazlı takımla 1'inci Lig'de kupa kaldırarak Süper Lig'e geri dönen Murat Akça, ilk 7 karşılaşmada ilk 11'de yer alırken, toplam 586 dakikada sahada kaldı. Kariyerinde Süper Lig'de 92 müsabakada forma giyen Murat'ın İzmir temsilcisi ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Öte yandan Thiam'ın cezasının sona erdiği Altay'da Rayan iyileşirken; Poko, Rodriguez ve Eren'in tedavileri sürüyor. Üç futbolcunun Gaziantep önünde riske edilmemesi bekleniyor.

KAZIMCAN VE CEM U19 MİLLİ TAKIM'DA
ALTAY altyapısından yetişip A takım kadrosunda yer alan Kazımcan Karataş ve Cem Özgener, genç milli takımlara davet edildi. Kazımcan, U-19 Milli Takımı'nın 8 Ekim ve 11 Ekim'de Üsküp'te Kuzey Makedonya ile oynayacağı hazırlık maçları için, Cem ise U-18 Milli Takımı'nın 8-12 Ekim tarihleri arasında Romanya'da katılacağı hazırlık turnuvası için ay-yıldızlı ekibe katılacak. U18 Milli Takımı, İspanya, Portekiz ve Romanya ile karşı karşıya gelecek.

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