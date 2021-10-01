Altay’dan Ocak harekatı

Süper Lig'de 18 yıl aradan sonra mücadele eden Altay'da yönetim, ocak ayındaki ara transfer dönemi öncesi çalışmalara başladı. Ligde 7 maçta 5 galibiyet alarak 15 puanla zirveyi zorlayan siyah-beyazlılar, kiralık olarak kadrosuna kattığı iki yıldızının bonservisini almak istiyor. Teknik direktör Mustafa Denizli'nin, yedek olmasına rağmen Mısırlı golcü Ahmed Yasser Rayan ve Brezilyalı orta saha oyuncusu Thaciano'nun bonservislerinin alınması için yönetime rapor verdiği öğrenildi. Yaz transfer döneminin son günlerinde Mısır'ın El Ahly ekibinden satın alma opsiyonuyla transfer edilen Rayan performansıyla göze girmeyi başardı

PAZARLIKLAR YAPILACAK

Yönetim gelecek vaat eden 23 yaşındaki genç futbolcunun bonservisi için Mısırlı yönetimle masaya oturacak. Rayan'ı elinden kaçırmak istemeyen Altay, Thaciano için de devreye girecek. Brezilya ekibi Gremio'dan kiralanan 26 yaşındaki oyuncu için de erken davranmak isteyen siyah-beyazlılar, iki yıldızının da bonservisini ocak ayına kadar almayı planlıyor.



CEBRAİL PARLIYOR

Altay'da sağ bek Cebrail Karayel, sergilediği performansla siyah-beyazlı taraftarların gönlünde taht kurdu. Geçen sezon devre arasında Ankaragücü'nden 1.5 yıllığına transfer edilen 27 yaşındaki savunma oyuncusu 1'inci Lig'de kupa kaldırdığı İzmir ekibinin Süper Lig'deki bankolarından biri olmayı başardı. Teknik direktör Mustafa Denizli'nin ilk 7 maçın tümünde ilk 11'de sahaya sürdüğü Cebrail, 620 dakika sahada kalarak kaleci Lis'ten sonra en fazla görev alan futbolcu oldu. İlk haftadaki Kayserispor maçında Bamba'ya asist yapan Cebrail, 4'üncü haftadaki Göztepe derbisinde de Kappel'e gol attırdı. Tecrübeli defans oyuncusu 6'ncı haftadaki Çaykur Rizespor deplasmanında ise yine Bamba'nın golünü hazırladı.

BURAK HAKERLER