Altay’da Poko sevinci

Süper Lig'de yarın Gaziantep FK deplasmanına çıkacak olan Altay'da ön libero Andre Poko'dan sevindirici haber geldi. Sakatlığı nedeniyle son 2 haftada oynanan Çaykur Rize (D) ve Beşiktaş karşılaşmalarında forma giyemeyen tecrübeli oyuncunun Gaziantep FK maçında görev alabileceği bildirildi. Bu gelişme sonrası orta alanda eli güçlenen teknik direktör Mustafa Denizli'nin yine de Gabonlu futbolcuyu riske etmemek adına yedek soyundurması bekleniyor.

3 OYUNCU SAKATLIKTAN ÇIKTI

Senegalli ön libero Thiam'ın cezasının da sona erdiği Altay'da Şilili 10 numara Pinares ve Mısırlı golcü Rayan'ın ardından Poko'nun da iyileşerek takıma dönmesi moralleri yerine getirdi. Öte yandan bu sezon profesyonel olan Nurettin Küçükdeniz'in yaşadığı rahatsızlık sonrası Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ufak bir operasyon geçirdiği, sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.