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Haberler Altay Hamit Altıntop’u ziyaret ettiler

Hamit Altıntop’u ziyaret ettiler

Altay Başkanı Ekmekçioğlu, Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop’la bir araya geldi.

Hamit Altıntop’u ziyaret ettiler

2.10.2021

ALTAY Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Türkiye Futbol Federasyonu İcra Kurulu Üyesi ve Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop ile İstanbul'da bir araya geldi. Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'ndeki ziyarete, Altay Kulübü Bakan Vekili Cem Torunoğlu da bulundu. Altıntop'a yeni görevinde başarılar dileyen Ekmekçioğlu, siyah-beyazlı kulübün yapılanması, Türk futbolundaki önemi ve bugüne kadar yetiştirdiği futbolcular hakkında da bilgilendirmeler yaptı. Altıntop'un Dünya futbolunda önemli bir isme sahip olduğunu vurgulayan Ekmekçioğlu, "Milli Takımımız'ın başarılı olacağına inanıyoruz ve her zaman gurur duyuyoruz" dedi. Altıntop da Altay'ı yakından takip ettiğini, Mustafa Denizli liderliğindeki A Takım'ın Süper Lig'in değerini artırdığını ifade etti.

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