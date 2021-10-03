Altay, G.Antep ile deplasmanda karşılaşıyor

Süper Lig'de ilk sezonunda 7 haftada aldığı başarılı sonuçlarla zirveye ortak olan Altay, bugün Gaziantep FK'ya konuk oluyor. Kalyon Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakada Bahattin Şimşek düdük çalacak. Karşılaşmayı beINSports2 canlı olarak ekranlara getirecek. Süper Lig'de son 3 maçında Göztepe, Çaykur Rize (D) ve Beşiktaş'ı 2-1'lik skorlarla mağlup eden Altay, 15 puanla 8. haftaya 3. sırada girdi.

ALTAY'IN 35 YILLIK SERİ HASRETİ VAR

Siyah-beyazlılar, bu sezon ligde 20 takım arasında üçte üç yapan tek takım olmayı başarırken, Gaziantep FK'yı mağlup ederek 35 yıl sonra Süper Lig'de üst üste 4 galibiyet almayı hedefliyor. Güneydoğu ekibi de 8 puanla 14. basamakta yer alırken, sahasında oynadığı 3 maçtan 2 galibiyet ve bir beraberlik çıkararak henüz yenilgi ile tanışmadı. Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, "Biz rakibimizi çok iyi analiz ettik. Bu çıkışımızı Antep temsilcisi karşısında da sürdürmek istiyoruz" dedi.



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ALTAY, Göztepe, Rize ve Beşiktaş'ı yenerek müthiş bir seri yakaladığı 3 maçlık süreçte rakip fileleri tam 6 kez sartı. Üç maçta 2 gol ortalaması tutturan siyahbeyazlılar, kalesinde sadece 3 gol gördü.



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ALTAY'IN en önemli gol silahı olan Bamba, 4 golle siyah-beyazlı ekibe hayat verdi. Bamba, 2 golün de asistini yaptı. Kayseri (2), Rize ve Beşiktaş ağlarını sarsmayı başaran 26 yaşındaki futbolcu, G.Antep FK maçında da filelerle buluşup üst üste üçüncü maçında da gol sevinci yaşamak istiyor.



YILDIZ OYUNCULAR İYİLEŞEREK DÖNDÜ

ALTAY'DA Pinares tam olarak iyileşirken diğer sakat oyunculardan da iyi haberler geldi. Bir süredir takımdan uzak kalan Rayan ve orta saha Poko da kadroda yerini alacak. Tedavisi süren Rodriguez'in forma giyemeyeceği Altay'da Eren'in oynamasının da zor olduğu bildirildi.