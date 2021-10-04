Altay Antep’te dağıldı

Spor Toto Süper Lig'de 3'te 3 yaparak zirveyi zorlayan Altay, Gaziantep FK deplasmanından aldığı farklı yenilgiyle seriyi bozdu: 4-1. Altay karşılaşmaya temkinli başladı. Karşılaşmanın 32. dakikasında Kappel'in kornerinde Rayan'ın şutunda kale önünde son anda Sagal topa ayak koydu. 34. dakikada Kitsiou'nun ceza alanı dışından çektiği sert şut üst direkte patladı. 44. dakikada Figueiredo'nun şutunda top yan direği sıyırıp auta çıktı.

GOLLER YAĞMUR GİBİ GELDİ

50'de Zeki, ceza alanı içinde Kitsiou'yu indirdi. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Maxim gol perdesini araladı: 1-0. 57'de Figueiredo'nun ara pasında Merkel farkı ikiye çıkardı: 2-0. 61'de Sagal soldan kale önüne ortaladı. Öne çıkan kaleci Lis'i geçen top Murat'a çarpıp ağlarla buluştu: 3-0. 63'te Naderi'nin ortasında Erhan topa dokundu: 3-1. 73'te Figueiredo'nun şutunda Lis'ten dönen topu Dicko tamamladı: 4-1. 82'de Paixao'nun vuruşunda top yan direkten oyun alanına döndü. Altay sahadan 4-1'lik yenilgiyle ayrıldı.



DENİZLİ'DEN 3 DEĞİŞİKLİK

ALTAY Teknik Direktörü Mustafa Denizli, G.Antep FK maçında rotasyona gitti. Tecrübeli teknik adam Beşiktaş'ı 2-1 yenen kadroda özellikle orta alanda 3 değişiklik yaptı. G.Antep FK karşısında savunma dörtlüsünü değiştirmeyen Denizli, orta alanda Aka'nın yerine cezası sona eren Thiam, Erhan'ın yerine Rayan ve Ceyhun'un yerine de Rayan ile oyuna başladı. Sakatlıktan çıkan ve bu sezon sadece 3 maçta forma giyen Mısırlı Rayan, ilk kez on birde oyuna başladı. Rayan ve Bamba'yı birlikte sahaya süren Denizli ilk kez iki forvetle oyuna başladı. Sakatlıktan çıkan Poko da kadroya girerken, Gabonlu futbolcu yedek soyundu.



GOLCÜLER SUSTU

Altay, Gaziantep'te dün gol yollarında suskun kaldı. Siyah-beyazlı ekipte iki golcü Bamba ve Rayan maça ilk kez on birde başladı. Bamba'yı kanada çeken teknik direktör Mustafa Denizli, Mısırlı Rayan'dan verim alamayınca ikinci yarıda oyundan aldı. Denizli, son 12 dakikada paixao'yu da sahaya sürdü. Ancak Portekizli oyuncu bir kez direğe takılırken, 90 dakika forma giyen Bamba gibi gol atma başarısını gösteremedi.



SİYAH-BEYAZLI EKİP MÜTHİŞ SERİYİ BOZDU

SÜPER Lig'de ilk yılında 7 haftada topladığı 15 puanla bir anda kendisini Avrupa potasında bulan Altay, G.Antep FK deplasmanında 3 maçlık galibiyet serisini bozdu. Ligde son üç maçında Göztepe, Çaykur Rize ve Beşiktaş'ı 2-1'lik sonuçlarla yenerek 3 maçlık bir seri yakalayan siyah-beyazlılar, 35 yıl sonra Süper Lig'de ilk kez 4'te 4 yapma şansını da tepti. Bu sezon üçüncü yenilgisini alan Altay'ın G.Antep FK maçı en fazla gol yediği 90 dakika oldu.