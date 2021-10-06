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Altay'da 40 yaşındaki kaptan İbrahim kesik yedi

Süper Lig'de ilk 8 hafta sonunda topladığı 15 puanla 5'inci sırada yer bulan Altay'da Türkiye'de profesyonel liglerin en yaşlı futbolcusu olmasına rağmen halen en üst kategoride oynayarak alkış alan kaptan İbrahim Öztürk, son haftalarda yedek kulübesini mesken tuttu.

06.10.2021, 11:25