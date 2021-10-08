  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Altay Altay'ın yeni transferleri gol yükünü çekiyor

Altay'ın yeni transferleri gol yükünü çekiyor

Siyah-beyazlıların yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı futbolcular takımlarına sağladığı skor katkılarıyla dikkat çekiyor. Altay’ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı futbolcular, siyah-beyazlıların ilk 8 haftada attığı 15 golün 10’una imza attı.

Altay’ın yeni transferleri gol yükünü çekiyor
İHA

08.10.2021, 11:04

18 yıl aradan sonra yükseldiği Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan Altay, ilk 8 hafta sonunda 5 galibiyet, 3 mağlubiyet alarak topladığı 15 puanla 5. sıraya yerleşti. Siyah-beyazlıların yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı futbolcular ise takımlarına sağladığı skor katkılarıyla dikkat çekiyor. İzmir temsilcisinin ligde kaydettiği 15 golün 10'u yeni transferler tarafından atıldı.



BAMBA 4 GOLLE LİDER
Fildişili santrfor Karamoko Daouda Bamba 4 gol, 1 asistle takımının en skorer oyuncusu olurken, Şilili orta saha oyuncusu Cesar Pinares 1 gol, 2 asitlik performansıyla öne çıktı. Yeni transferlerden Mısırlı santrfor Ahmed Rayyan 2 gol, Brezilyalı orta saha oyuncusu Thaciano 1 gol, Şilili orta saha oyuncusu Martin Rodriguez 1 gol ve İsveçli stoper Eric Bjönkander 1 gol kaydetti. İranlı sol bek Mohammad Naderi ve Fildişili orta daha oyuncusu Serge Arnaud Aka ise 1'er asist yapma başarısı gösterdi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Altay'ın yeni transferleri gol yükünü çekiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.