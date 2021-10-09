Altay’dan anlamlı proje

Süper Lig ekibi Altay, anlamlı bir projeye imza atmaya hazırlanıyor. Yönetim, siyah-beyazlı formayı 100'den fazla kez giyen oyuncularını onurlandırmak amacıyla 100'ler Kulübü kuruyor. İlk etapta Süper Lig maçlarında forma giyen oyuncuların dahil edileceği 100'ler Kulübü, araştırmalar derinleştirildikçe tüm ligleri ve kupa maçlarını kapsayacak niteliğe kavuşturulacak. Böylelikle Büyük Altay tarihine damgasını vuran unutulmaz futbolcuların isimleri sonsuza kadar yaşatılırken, oyuncular genç kuşağa da tanıtılacak.

'BÜYÜK MUSTAFA' İLK SIRADA

İlk incelemede siyah-beyazlı formasını 100'den fazla giyen 50'ye yakın Altaylı oyuncu tespit edildi. Mustafa Denizli'nin ilk sırada yer aldığı listede Ayfer Elmastaşoğlu, Bilal Yaşar, Tanzer Sencer, Enver Katip, Zinnur Sarı, Mithat Mıhçı, Zafer Bilgetay, Kazım Yıldız, Necdet Tunca, Yılmaz Canlısoy, Sabahattin Erbuğa, Mustafa Turgat, Mustafa Kaplakaslan, Şeref İncirmen, Ali Rıza Şenol, Miodrag Yesiç, Turgut Uçar, Erol Togay, Aytekin Erhanoğlu, Şeref Onarlıoğlu, Alper Timur ve Ümit Kayıhan gibi isimler yer alıyor.