Poko kendini buldu

ALTAY'IN geçen sezon ara transfer döneminde Göztepe'deki sözleşmesi feshedildikten sonra transfer ettiği Andre Poko, bu sezon kendine geldi. Geçen sezonun ikinci yarısında siyah-beyazlı formayı 6 kez giyen Gabonlu orta saha oyuncusu, teknik direktör Mustafa Denizli ile kendini buldu. 28 yaşındaki oyuncu geride kalan 8 haftada 6 kez oynadı. Gösterdiği performansla Gabon Milli Takımı'nın Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde mücadele ettiği kadroda da 3 karşılaşmada banko oynayan Poko, bir gol attı. Kariyerinde Fransız ekibi Bordeaux'ta 5 sezon forma giyen Poko ile Karagümrük ile Hatayspor ilgileniyor.

YA ERHAN YA DA RODRİGUEZ OYNAYACAK

ALTAY'DA tecrübeli teknik direktör Mustafa Denizli, milli ara dönüşünde Karagümrük maçında kanat bölgesinde kararsız kaldı. Gaziantep FK maçında bu bölgede Rayyan'ın performansını beğenmeyen Mustafa Denizli'nin Erhan ya da Rodriguez arasında tercih yapacağı öğrenildi.