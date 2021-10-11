Altay’da Ceyhun kayıp

SÜPER Lig'de ilk yılında 10 takviye yaparak sezona hızlı bir başlangıç yapan Altay'da Ceyhun Gülselam beklentilerin çok uzağında kaldı. Süper Lig'de uzun yıllar mücadele eden 33 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu, İzmir ekibinin yeni transferleri arasında en az süre alıp, skora katkı koyamayan tek oyuncu oldu. Ceyhun, sadece Beşiktaş maçında tam süre alırken toplam 3 maçta 133 dakika forma giydi. Ceyhun sahada kaldığı süre boyunca gol ve asist üretemedi. 665 dakika oynayan Bamba 4 gol, 1 asist üretirken, 134 dakika oynayan golcü Rayan ise 2 gol atmayı başardı.

PINARES KLASINI KONUŞTURDU

SAVUNMANIN sigortası Björkander (412 dk), Thaciano (142 dk), Pinares (379 dk) ve Rodriguez (318 dk) 1'er gol kaydederken, Naderi (676 dk) ve Aka (170 dk) birer asist yaptı. Pinares attığı 1 golün yanı sıra 2 gol pası vererek klasını konuşturdu.

■ BURAK HAKERLER