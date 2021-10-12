Önce durdur sonra vur

Süper Lig'de pazar günü İzmir'de Karagümrük'ü ağırlayacak olan Altay'da, teknik direktör Mustafa Denizli imha planını hazırladı. 14 puanla Altay'ın altında sıralanan İstanbul ekibi, attığı 14 golle de İzmir ekibi gibi ligin en golcü ekiplerinden biri. Denizli, kritik maçta öncelikle rakibinin gol silahlarını durdurmayı planlıyor.

Tecrübeli hoca, 8 maçta attıkları 5'er golle takımlarının en golcü isimleri olan orta saha oyuncusu Bertolacci ve golcü Pesic'e göz açtırmayacak. Orta alanda Bertolacci'yi Thiam ve Poko gibi yıldızlarla durdurmayı planlayan tecrübeli çalıştırıcı, savunmada da Pesic'i Murat Akça ile kilitleyecek. Denizli'nin hücum planının öznesi Bamba olacak. 8 maçta 4 gol kaydeden Fildişi Sahilli golcü oyuncu siyah-beyazlı ekibin en etkili ismi olacak. Bamba'yı kanatlardan Erhan ve Kappel, orta alandan da Pinares destekleyecek.

RODRİGUEZ RİSKE EDİLMEYECEK

ALTAY'DA teknik direktör Mustafa Denizli, Karagümrük önünde sakatlığı iyileşmesine rağmen Rodriguez ile oyuna başlamayı planlamıyor. Denizli, G.Antep FK maçında sonradan oyuna girerek golle buluşan Erhan'ı kanatta görevlendirecek.

■ BURAK HAKERLER