Altay evinde kral

Süper Lig'deki iddiasını 8 haftada 15 puan toplayarak kanıtlayan Altay, İzmir'de geçit vermiyor. Siyah-beyazlılar, 4 karşılaşmaya çıktığı Doğanlar Stadı'nda bu sezon 3 galibiyet almayı başarırken sadece 1 yenilgi aldı. Sahasında Kayserispor, Göztepe ve Beşiktaş'ı yenen İzmir ekibi sadece şampiyonluk adayı Fenerbahçe'ye yenildi.

POKO YEDEK BAŞLAYACAK

Mustafa Denizli'nin ekibi evinde 9 puan toplarken rakiplerine deplasman kabusunu da yaşattı. Pazar günü Doğanlar Stadı'nda karşılaşacağı Karagümrük'ü de İstanbul'a eli boş göndermeyi planlayan Altay, 14 puanı bulunan rakibini de altında tutmayı hedefliyor. Siyah-beyazlı ekipte, Gabon Milli Takımı formasıyla Angola'ya karşı 8 ve 11 Ekim'de oynanan 2 maçta da 90'ar dakika forma giyen Poko'nun yine yedek bekleniyor.

DENİZLİ HER ZAMAN ROL MODEL

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, İzmir Kız Lisesi öğrencilerinin 1995 yılından bu yana düzenlediği, "Sporda Tüm Zamanların Rol Modeli" ödülüne layık bulundu. Psikolojik Danışman Yaşar Burçak, öğrenci temsilcileri ve Organizasyon Sorumlusu Fahrettin Gülşahin, Türk futbolunun efsane ismi Denizli ile kulüp tesislerinde bir araya geldi. Ödül kararının tüm öğrencilerinin oyları ile verildiğini belirten Gülşahin, "Sayın Mustafa Denizli'nin Altay'da geçirdiği unutulmaz yıllar ve A Milli Takım dahil tüm kulüplerimizdeki başarıları ve yaklaşımlarıyla gençlerimize örnek bir karakter oldu" dedi. Ödül töreni ve söyleşi İzmir Kız Lisesi'nde 27 Ekim günü yapılacak.

OYA DAĞISTAN ANILDI

Altay'ın önemli isimlerinden ve ülkemizin ilk kadın spor kulübü yöneticisi Oya Dağıstan, vefatının 13. yılında anıldı. Altay Kulübü, resmi sosyal medya hesaplarından yayınladığı, "İlklerin takımı Altay Spor Kulübü'nde, Türkiye'nin ilk kadın futbol yöneticisi olmanın dışında, futbolcularımıza ablalık, taraftarlarımıza annelik yapan spor insanı Oya Dağıstan'ı vefatının 13. yılında rahmet, saygı özlemle anıyoruz" mesajıyla Dağıstan'ı andı.