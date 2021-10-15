Altay’da Rodriguez sancısı

Süper Lig'de ilk 8 haftada 15 puan toplayarak Avrupa Ligi'ne gözünü diken Altay'da Martin Rodriguez sancısı yaşanıyor. İzmir derbisinde Göztepe maçı sonrası sakatlanan Şilili kanat oyuncusu, Rize, Beşiktaş ve G.Antep FK maçlarında forma giyememişti. Milli arada takıma dönen ve toplu antrenmanlara başlayan Rodriguez'in eski sakatlığı yeniden nüksetti. Antrenmanda sakatlanan 27 yaşındaki futbolcudan kulübe kötü haber geldi. MR'ı çekilen Şilili yıldızın yeşil sahalardan en az 5 hafta uzak kalması bekleniyor.

5 KRİTİK SINAVDA YOK

Rodriguez'in ligde Karagümrük maçının yanı sıra Yeni Malatya, Sivasspor, Antalyaspor ve Adana Demirspor maçlarında forma giymesi zor gözüküyor. Ligde kritik maçlarda görev alamayacak futbolcunun yerine teknik direktör Mustafa Denizli, Erhan Çelenk'i hazırlıyor. Son maçta G.Antep FK karşısında yedek soyunan ve oyuna girdikten sonra gol atan Erhan pazar günü İzmir'de oynanacak olan önemli maça ilk on birde başlayacak. Altay'da genç Eren Erdoğan'ın da tedavisi devam ediyor.

BİR GOL KAYDETTİ

Altay'ın yaz transfer döneminde en önemli takviyelerinden biri olan Rodriguez, sakatlığı nedeniyle sadece 5 maçta forma giyebildi. 5 maçta bir kez fileleri havalandıran Şilili yıldız kanat oyuncusu, Altay'ın Kayseri, Alanya ve Göztepe galibiyetlerinde de önemli rol oynadı.

EFSANELER BULUŞTU

ALTAY'DA 1980'deki Türkiye Kupası zaferinin mimarlarından eski futbolcular Ayfer Elmastaşoğlu ile Zafer Bilgetay, yıllarca omuz omuza forma giyip kupa kaldırdıkları teknik direktör Mustafa Denizli ile buluştu. Türkiye Kupası'nı 1967'de futbolcu, 1980'de teknik direktör olarak havaya kaldıran ve bunu başaran ilk kişi olan Ayfer Elmastaşoğlu ile yine 1980'deki zaferin önemli isimlerinden Bilgetay, önceki gün Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde eski takım arkadaşları Denizli ile zaman geçirdi.