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Altay hata yapmayacak

Son olarak Gaziantep FK’ya 4-1 yenilen İzmir temsilcisi yarın evinde ağırlayacağı Karagümrük’ü gözüne kestirdi

Altay hata yapmayacak

16.10.2021

Spor Toto Süper Lig'de üst sıraları hedefleyen Altay, yarın evinde ağırlayacağı maçta Karagümrük'ü gözüne kestirdi. Milli aradan önce Gaziantep FK'ya deplasmanda 4-1 yenilen İzmir temsilcisi bu kez İstanbul ekibini yenerek yoluna devam etmek istiyor. Daha önce tarihinde 15 kez Karagümrük ile karşılaşan siyah-beyazlılar bu süreçte 6 galibiyet, 3 beraberlik, 6 yenilgi aldı. İki ekip ilk kez 1959-1960 sezonunda karşı karşıya geldi. Altay iki maçı da aynı skorla 2-1 kaybetti. İki ekip son olarak 1. Lig'de 2019-2020 sezonunda oynadı. Altay ilk yarıda evinde oynadığı karşılaşmada rakibine 1-0 yenilirken deplasmandaki mücadele ise 2-2 sonuçlandı. Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, çok zor bir maç oynayacaklarını söyledi.

KALİTELİ OYUNCULARI VAR
Karagümrük'ün kadrosunun çok iyi olduğunu belirten teknik direktör Mustafa Denizli, "Kaliteli oyuncuları var. Bizim gibi çok koşan bir ekiple mücadele edeceğiz. Maça iyi başlayacağız ve iyi bitireceğiz" diye konuştu.

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