Hoş geldin Büyük Altay

Süper Lig'e süper bir başlangıç yapan Altay'ın Kadın Futbol Takımı da bu sezon Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde mücadele edecek. Gönüllülerden oluşan yönetim ekibinde dört kadın Ceren Enç, Sena Yazıbağlı, Gözde Güven ve Sinem Çavdar da yer alıyor. Başkan Özgür Ekmekçioğlu, "Futbol, sadece erkek oyunu değildir yaklaşımından hareketle kadınların ağırlıkta olduğu bir ekip kurduk. Kadın futbolu yükselen bir değer ve Altay Kulübü olarak bu konuda öncü olmak istiyoruz. Kadın antrenörler, kadın yöneticiler ve kadın futbolcular yetiştirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Altay Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Cenk Decdel, siyahbeyazlı ekibin bu sezon ilk 5'i hedeflediğini belirterek, "Genç ve yeni bir ekibiz. Ancak heyecanlı, hevesli ve istekliyiz. Altay adının olduğu her yerde olduğu gibi de iddialıyız. Hedeflerimiz büyük " dedi.