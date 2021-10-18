Altay yaralı

SÜPER Lig'in 9. hafta mücadelesinde Altay evinde Karagümrük'e 1-0 yenilerek üst üste ikinci yenilgisini aldı. 7. dakikada Kappel'in pasında Pinares'in vuruşunda kaleci Vivaono topu kornere tokatladı. 15'te sol kanatta topla buluşan Karamoh, Cebrail ile girdiği ikili mücadeleden galip çıktı. Kaleci Lis'ten sıyrılan Karamoh, Altay savunmasını geçerek topu boş kaleye yolladı: 0-1. 36'da Poko kendi çabasıyla sağdan ceza sahasına girip sert vurdu, top yan ağlarda kaldı. 60'da Cebrail, Karamoh'un müdahalesiyle yerde kalınca hakem Suat Arslanboğa penaltı kararı verdi. VAR incelemesi sonrası pozisyonun ofsayt olması gerekçesiyle penaltı kararı iptal edildi. 90+1'de sağdan rakip ceza sahasına giren Kappel'in vuruşunda top yandan dışarı çıktı. Altay maçı 1-0 kaybetti.





TRİBÜNLER ALKIŞLADI

ALTAY taraftarı Karagümrük ile oynanan karşılaşmada takımlarını yalnız bırakmadı. Ligde iyi gidişatın önemli mimarlarından olan taraftarlar, tribünleri doldurarak maçın başlama düdüğünden itibaren takımlarına destek oldu. Maçın bitiş düdüğünün ardından tribünler futbolcuları çağırarak mücadele ve oynanan futbol için takımı alkışladı.



MUSTAFA DENİZLİ'DEN 2 DEĞİŞİKLİK

ALTAY Teknik Direktörü Mustafa Denizli, milli ara öncesi oynanan ve 4-1 kaybedilen Gaziantep FK maçındaki kadrosundan iki oyuncuyu Karagümrük karşısında yedek başlattı. Denizli; Zeki ve Björkander'in yerine Ceyhun ve Poko ikilisine ilk 11'de görev verdi.

BERKE ÖZBAY