Altay’ın tadı kaçtı

Süper Lig'de Avrupa Ligi mücadelesi veren Altay'ın milli ara dönüşü Karagümrük yenilgisiyle tadı kaçtı. Siyah-beyazlılar, G.Antep FK yenilgisinin ardından evinde ağırladığı İstanbul ekibine yenilerek üst üste ikinci mağlubiyetini aldı. Ligdeki son galibiyetini 7. haftada Beşiktaş karşısında 2-1'lik sonuçla alan ve 15 puanla 3. sıraya kadar yükselen İzmir ekibi, iki haftada irtifa kaybetti. 7. hafta sonunda lider Fenerbahçe'nin bir puan gerisinde averajla 3. sırada yer alan Altay, 9. haftada 8. sıraya kadar geriledi.

TARAFTAR SAHİP ÇIKTI

İzmir ekibi, üst üste aldığı iki yenilgiyle 21 puana ulaşan lider Trabzonspor'un da 6 puan gerisine düştü. Altay, Karagümrük yenilgisine rağmen istekli ve atak futboluyla tam not aldı. Altaylı taraftarlar son düdüğün ardından futbolculara moral vererek takımı alkışlarla soyunma odasına uğurladı. Siyah-beyazlıların Bamba ile attığı golün elle müdahale, verdiği penaltıyı ise VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal eden Hakem Suat Arslanboğa maçın en çok konuşulan ismi oldu.

DENİZLİ TEPKİLİ

ALTAY Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Karagümrük maçının ardından hakem Suat Arslanboğa'yı hedef aldı. Denizli, "Bu kadar kötü yorumu olan bir hakemle bugün bizim adımıza kazanmak zordu" yorumunu yaptı.

SAVUNMADA SIKINTI

ALTAY, savunmaya bir türlü çare bulamadı. Siyahbeyazlılar, Karagümrük'e tek golle yenilerek haftayı puansız kapatırken, 9 hafta sonunda kalesinde 14 gol gördü. Ligde en çok gol yiyen 6 takım arasında yer alan İzmir ekibi, kalesini bir türlü savunamadı. Sadece sezonun ilk maçında 3-0 galip geldiği Kayserispor maçında kalesini gole kapatan Altay, son 8 karşılaşmanın hepsinde gol yedi.

AKÇA KORKUTTU

BU arada Karagümrük maçında sakatlanarak oyundan çıkan stoper Murat Akça'nın adalesinde çekme olduğu belirtildi. Savunma oyuncusunun sakatlığının ciddi olmadığı öğrenildi.

BAMBA İKİ MAÇTIR KAYIP

ALTAY'IN Fildişi Sahilli golcüsü Daouda Bamba, iki haftadır golle buluşamıyor. Siyah-beyazlı ekipte ilk 7 haftada 4 gol atan 26 yaşındaki futbolcu G.Antep FK ve Karagümrük maçlarında fileleri havalandıramadı. Bamba'nın Fatih Karagümrük maçında attığı gol el teması gerekçesiyle geçerli sayılmadı