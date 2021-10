Altay’da büyük yemin

Süper Lig'de yakaladığı galibiyet serisinin ardından son iki maçında G.Antep FK ve Karagümrük'e yenilerek yara alan ve 8. sıraya kadar gerileyen Altay, kendinden emin. Karagümrük maçında hakem Suat Arslanboğa'nın kötü yönetimini işaret eden Denizli, sezon başında koydukları Avrupa Ligi hedefine ulaşacaklarını ifade etti. Denizli, "Altay'ın gücünü ve tarihini bilmeyenler, önümüzdeki günlerde bu konudaki gerçeği çok daha iyi görecekler" mesajıyla iddialı açıklamalar yaptı. Tecrübeli teknik adam, "Gördük ki sonucu tayin etmek için rakibi yenmek yetmiyor. Rakibin dışında başka unsurlarla da mücadele etmek durumunda kalıyoruz.

MANİ OLAMAYACAKLAR

Ancak karşılaştığımız zorluk ne olursa olsun takımımızın gücünü ortaya koymamıza mani olamayacaktır. Biz sene başında bir hedef koyduk. Bu hedefe de emin adımlarla ilerliyor, her şartta oraya varacağımızı biliyoruz. Yeter ki taraftarımız arkamızda olsun, birlikteliğimizi kaybetmeyelim. İyi günde kötü günde, durumumuz ne olursa olsun bu birliktelikten daha önemli hiçbir şey yok" dedi.

SİYAH-BEYAZLI TARAFTARA TEŞEKKÜR

Mustafa Denizli, siyahbeyazlı taraftarlara da teşekkür etti. Fatih Karagümrük maçında takım ile tribünün bütünleşmesine vurgu yapan Denizli, "Bizi her an desteklemekten geri durmayan taraftarımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Bizi her zaman destekleyen Büyük Altay taraftarını geçmişte olduğu gibi gelecekte de mahcup etmeyeceğimizi iyi biliyorum. Ve taraftarın takımımızı hiçbir koşulda yalnız bırakmayacağına inanıyorum" dedi.

SAKATLIK KABUSU

ALTAY'DA sakatlık şoku yaşanıyor. Karagümrük maçında sakatlanarak oyundan çıkan Murat Akça'nın en az 4 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Aynı maçta darbeye bağlı sakatlık yaşayan Bamba ve Poko'nun yanı sıra Aka'nın da tedavilerine başlandı. Karagümrük maçı öncesi sakatlığı nükseden Rodriguez, Eren ve Cem'in de tedavisi devam ediyor. Rodriguez, Cem ve Eren'in cuma Yeni Malatya maçında forma giyemeyeceği, Bamba, Poko ve Aka'nın durumlarının ise belirsiz olduğu öğrenildi.