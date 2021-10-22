Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Altay canlı anlatım

Ligde 9 maçta topladığı 15 puanla 8'inci sırada yer bulan İzmir ekibi, 9 puanı bulunan 16'ncı sıradaki rakibini yenerek yeniden çıkış yakalamayı hedefliyor.
Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan stoper Murat Akça, sol kanat Martin Rodriguez ve Eren Erdoğan forma giyemeyecek. Hafif sakatlıkları bulunan Poko, Aka ve Bamba'nın durumları maç saatinde netlik kazanacak. Üst üste 5 mağlubiyet aldıktan sonra İrfan Buz'un yerine Marius Sumudica'yı göreve getiren Malatya ekibi, Rumen teknik adam önderliğinde çıktığı son maçında deplasmanda Adana Demirspor'u 2-0 yenerek moral buldu.
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