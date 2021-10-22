Haberler Altay Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Altay canlı anlatım

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Altay canlı anlatım

Süper Lig'de 3'te 3 yaptıktan sonra Gaziantep FK (D) ve Vavacars Fatih Karagümrük'e yenilerek düşüşe geçen Altay, 10'uncu haftanın açılış maçında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a konuk oluyor. Malatyaspor - Altay maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

22.10.2021, 19:52