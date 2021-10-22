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Haberler Altay Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Altay canlı anlatım

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Altay canlı anlatım

Süper Lig'de 3'te 3 yaptıktan sonra Gaziantep FK (D) ve Vavacars Fatih Karagümrük'e yenilerek düşüşe geçen Altay, 10'uncu haftanın açılış maçında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a konuk oluyor. Malatyaspor - Altay maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Altay canlı anlatım

22.10.2021, 19:52

Ligde 9 maçta topladığı 15 puanla 8'inci sırada yer bulan İzmir ekibi, 9 puanı bulunan 16'ncı sıradaki rakibini yenerek yeniden çıkış yakalamayı hedefliyor.



Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan stoper Murat Akça, sol kanat Martin Rodriguez ve Eren Erdoğan forma giyemeyecek. Hafif sakatlıkları bulunan Poko, Aka ve Bamba'nın durumları maç saatinde netlik kazanacak. Üst üste 5 mağlubiyet aldıktan sonra İrfan Buz'un yerine Marius Sumudica'yı göreve getiren Malatya ekibi, Rumen teknik adam önderliğinde çıktığı son maçında deplasmanda Adana Demirspor'u 2-0 yenerek moral buldu.

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