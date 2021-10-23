Denizli’den 2 değişiklik

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Süper Lig'in 9. haftasında sahalarında oynadıkları ve 1-0 kaybettikleri Fatih Karagümrük karşılaşmasına göre kadroda 2 değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam, sakalığı olan Murat Akça'nın yerine Eric Björkander'i oynattı. Denizli ayrıca Ahmed Rayyan'ın yerine de Zeki Yıldırım'ı ilk 11'e monte etti. Siyah-beyazlılar, klasik 4-5-1 taktiği yerine sahaya 3-5-2 taktiğiyle çıktı. Kalede Lis oynarken savunma üçlüsü Björkander, Thiam ve Ceyhun'dan kuruldu.

ÇİFT FORVET ÇIKTILAR

Orta alan da Poko ve Zeki oynarken önlerinde Pinares görev yaptı. Sağ kanatta Cebrail, sol kanatta Nadiri ise kanat bek olarak görev yaptılar. Deneyimli hoca hücumda ise Bamba ile Kappel'i oynattı.