Denizli’den öz eleştiri

Malatya'ya deplasmanda yenilerek üst üste 3. yenilgisini alan Altay'da teknik direktör Mustafa Denizli öz eleştiride bulundu, yaptıkları hataları gösterdi.

DEĞİŞİKLİKLERİ İYİ KULLANAMADIK

YENİ Malatya yenilgisi sonrası konuşan Denizli, takımın eksik yönlerini vurguladı. Tecrübeli teknik adam, "Süper Lig'de birçok veride çok iyiyiz. Ancak bir tanesinde en kötüsüyüz, Özellikle top kaybında, pas hatasında. Bu da zaman zaman bize pahalıya mal oluyor. Bizim en büyük problemimiz özellikle sezon başından beri devam eden 3, 4 arkadaşın bu akşam aramızda olmaması" dedi.

Süper Lig'de geride kalan 10 haftalık süreci de değerlendiren Denizli, "Takım içindeki eksikler bazı bölgelerde bizi mecburen pozisyon değişikliğine itti. Bunu da iyi kullandık mı dersek, çok iyi kullanamadık. Neticede 10 haftayı geride bıraktık. Yani bu 10 haftada tam vasat bir görüntü veriyoruz. 5 galibiyet, 5 mağlubiyetle, beraberlik üzüntüsü mü diyelim, deplasmanda beraberliğe seviniriz mi diyelim, onu da bilemiyoruz. Ama neticede biz sezon başında kendimize koyduğumuz hedeften herhangi bir şekilde şaşmayacağız. Buna şüphem yok" dedi.

ALTAY'DA SOL BEK NADERİ DE SAKATLANDI

ALTAY'DA sakatlık kabusu devam ediyor. Karagümrük maçında sakatlanan stoper Murat Akça'dan sonra sol bek Naderi de Malatya'da oyuna devam edemedi. İranlı savunmacının ilk kontrollerinde adalesinde sertleşme tespit edilirken, çekilecek MR sonucuna göre durumu belli olacak.

■ BURAK HAKERLER