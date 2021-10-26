Altay - Belediye Derincespor (CANLI YAYIN)

Süper Lig'deki İzmir ekiplerinden Altay, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda 26 Ekim Salı günü TFF 3. Lig 3. Grup temsilcisi Belediye Derincespor'u konuk ediyor.
İzmir Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'ndaki Altay-Belediye Derincespor müsabakası saat 15.30'da başladı.
ALTAY - BELEDİYE DERİNCESPOR MAÇI 11'LERİ
Altay: Cihan, Aka, Ceyhun, Rayan, Tolga, Thaciano, Paixao, Kazımcan, İbrahim, Deniz, Özgür
Belediye Derincespor: Taha, Efe, Kadir, Uğurcan, Melih, İlker, Ramazan, Tayfun, Berkay, Sercan, Mesut
Süper Lig'de son 3 maçını kaybeden Altay, 10. haftanın ardından 15 puanla 9. sırada yer alıyor. . Türkiye Kupası'nda 7 kez final oynayan İzmir temsilcisi, 1966-1967 ve 1979-1980 sezonlarında kupayı müzesine götürdü.
Altay'ın rakibi Belediye Derincespor ise TFF 3. Lig 3. Grup'ta ilk 9 haftada 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Belediye Derincespor topladığı 14 puan ve averajla 7. sırada bulunuyor.
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