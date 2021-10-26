Altay - Belediye Derincespor (CANLI YAYIN)

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Süper Lig'deki İzmir ekiplerinden Altay, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda 26 Ekim Salı günü TFF 3. Lig 3. Grup temsilcisi Belediye Derincespor'u konuk ediyor.

İzmir Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'ndaki Altay-Belediye Derincespor müsabakası saat 15.30'da başladı.



ALTAY - BELEDİYE DERİNCESPOR MAÇI 11'LERİ

Altay: Cihan, Aka, Ceyhun, Rayan, Tolga, Thaciano, Paixao, Kazımcan, İbrahim, Deniz, Özgür



Belediye Derincespor: Taha, Efe, Kadir, Uğurcan, Melih, İlker, Ramazan, Tayfun, Berkay, Sercan, Mesut

Süper Lig'de son 3 maçını kaybeden Altay, 10. haftanın ardından 15 puanla 9. sırada yer alıyor. . Türkiye Kupası'nda 7 kez final oynayan İzmir temsilcisi, 1966-1967 ve 1979-1980 sezonlarında kupayı müzesine götürdü.

Altay'ın rakibi Belediye Derincespor ise TFF 3. Lig 3. Grup'ta ilk 9 haftada 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Belediye Derincespor topladığı 14 puan ve averajla 7. sırada bulunuyor.