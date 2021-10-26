Altay sancılı

Süper Lig'de üst üste 3 mağlubiyet alarak düşüşe geçen Altay'da defansta sancı yaşanıyor.

Teknik direktör Mustafa Denizli, sezon başından bu yana özellikle defansta sürekli arayış içerisine girmek zorunda kaldı. Ligde 10 hafta geride kalırken tecrübeli teknik adam, özellikle stoper mevkiinde 5 farklı oyuncu kullandı. Denizli, stoperdeki dizilişi tam 7 kez değiştirdi. Denizli, 4 maçta 3'lü stoper, 6 maçta da 2'li stoper anlayışını benimsedi ancak bir türlü yenilen gollere engel olamadı. İzmir ekibi süreçte 10 maçta kalesinde tam 16 gol gördü. Denizli, bu sorunu çözmeye çalışırken, sol bek Naderi'den de kötü haber geldi. Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan Naderi'nin sakatlığının geçmediği ve 4 hafta daha sahalardan uzak kalacak.