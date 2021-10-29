Altay’ın kırılma noktası Sivas maçı

Süper Lig'e aldığı galibiyetlerle iyi bir giriş yapan ancak son 3 maçta galibiyet yüzü göremeyen Altay, kendisi gibi geride kalan 3 karşılaşmayı kazanamayan Sivasspor'u yenerek yeni bir sayfa açmak istiyor. Yarın evinde Sivasspor'u ağırlayacak siyahbeyazlılar, bu kritik maçı kırılma noktası olarak görüyor. Altay rakibiyle Süper Lig'de ilk kez karşılaşacak. Siyahbeyazlılar daha önce Sivas ile alt liglerde 8 kez oynadı. 3 galibiyet, 1 beraberlik, 4 yenilgi elde etti.

MUSTAFA DENİZLİ İDDİALI

Son olarak 2004-2005 sezonunda Sivasspor ile mücedele eden Altay, rakibini 17 yıl aradan sonra yeniden evinde ağırlayacak. O sezon ilk maçı deplasmanda oynayan siyah-beyazlılar karşılaşmayı 3-0 kaybetti. İkinci yarıda ise evinde aynı skorla Sivasspor'a teslim oldu. Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Sivasspor maçıyla yeniden çıkışa geçmek istediklerini söyledi. Denizli, "Oynadığımız bazı maçlarda yaptığımız top kaybı ve pas hataları bazen pahalıya mal oluyor. Sivas maçıyla bunları geride bırakacağız" dedi.

DENİZ Mİ, RAYAN MI?

Altay'ın kupada Derince Belediyespor'u 5-1 yendiği maçta 1 gol atan Deniz Kadah ile fileleri 2 kez havalandıran Mısırlı golcü Rayan, teknik direktör Mustafa Denizli'den forma bekliyor. İki oyuncu da iyi bir performans çizerken son kararı tecrübeli teknik adamın vereceği belirtildi.

NADERİ YOK, ÖZGÜR VAR

ALTAY'DA sol üst adalesindeki yırtık nedeniyle 4 hafta takımdan ayrı kalacağı açıklanan İranlı sol bek Naderi'nin yokluğunda Sivasspor maçında formayı Özgür Özkaya'nın giyeceği öğrenildi. Teknik heyetin Derince Belediyespor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında iyi bir performans sergileyen Özkaya'yı kritik karşılaşmaya da hazırladığı ifade edildi. 2018'den bu yana kadrosunda yer aldığı İzmir temsilcisinde geçen sezon 25 Aralık 2020'de iç sahada oynanan Ümraniyespor maçında yaşadığı sakatlık sonrası çapraz bağ ameliyatı olan 33 yaşındaki Özgür Özkaya, Sivas randevusunda görev alması halinde Süper Lig'de 6 yıl sonra forma giyecek.