Altay - Sivasspor | CANLI ANLATIM

Süper Lig'in 11. haftasında İzmir ekibi Altay evinde Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya geliyor.



Son 3 maçından puan çıkaramayan Altay, 15 puanla 9. sırada yer alıyor. 3 maçtır kazanamayan Sivasspor, 11 puanla 14. basamakta. Altay kazanarak kötü gidişe son vermeyi hedeflerken, Sivasspor da 3 haftalık galibiyet özlemini sonlandırmak istiyor. Süper Lig'de ilk kez karşılaşacak iki ekip, en son 2004-2005 sezonunda TFF 1. Lig'de birbirlerine rakip olmuş, Kırmızı Beyazlılar hem İzmir'deki hem de Sivas'taki randevulardan 3-0'lık galibiyetlerle ayrılmıştı.

İLK 11'LER!



ALTAY: Lis, Björkander, Ceyhun, Kappel, Ahmed Rayyan, Bamba, Poko, Pinares, Thiam, İbrahim Öztürk, Cebrail



SİVASSPOR: Ali Şaşal, Uğur, Goutas, Gradel, Kayode, Yatabare, Erdoğan, Azubuike, Hakan Arslan, Fajr, Caner



HAKEM: Erkan Özdamar

STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu

SAAT: 16.00

YAYIN: beIN SPORTS HD 2