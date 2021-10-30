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Haberler Altay Altay - Sivasspor | CANLI ANLATIM

Altay - Sivasspor | CANLI ANLATIM

İzmir ekibi Altay, Süper Lig'in 11. haftasında Sivasspor'u konuk ediyor. Son 3 maçından mağlubiyetle ayrılan İzmir ekibi, evinde kazanıp yeniden yükselişe geçmek istiyor. 3 maçtır kazanamayan Yiğidolar ise galibiyet hasretine kritik deplasmanda son vermeyi amaçlıyor.

Altay - Sivasspor | CANLI ANLATIM

30.10.2021, 15:58

Süper Lig'in 11. haftasında İzmir ekibi Altay evinde Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya geliyor.

Son 3 maçından puan çıkaramayan Altay, 15 puanla 9. sırada yer alıyor. 3 maçtır kazanamayan Sivasspor, 11 puanla 14. basamakta. Altay kazanarak kötü gidişe son vermeyi hedeflerken, Sivasspor da 3 haftalık galibiyet özlemini sonlandırmak istiyor. Süper Lig'de ilk kez karşılaşacak iki ekip, en son 2004-2005 sezonunda TFF 1. Lig'de birbirlerine rakip olmuş, Kırmızı Beyazlılar hem İzmir'deki hem de Sivas'taki randevulardan 3-0'lık galibiyetlerle ayrılmıştı.

İLK 11'LER!

ALTAY: Lis, Björkander, Ceyhun, Kappel, Ahmed Rayyan, Bamba, Poko, Pinares, Thiam, İbrahim Öztürk, Cebrail

SİVASSPOR: Ali Şaşal, Uğur, Goutas, Gradel, Kayode, Yatabare, Erdoğan, Azubuike, Hakan Arslan, Fajr, Caner

HAKEM: Erkan Özdamar
STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu
SAAT: 16.00
YAYIN: beIN SPORTS HD 2

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