Bitir hasreti Altay

Süper Lig'de son üç maçını kaybederek Avrupa Ligi yarışında geriye düşen Altay, bugün sahasında Sivasspor ile karşı karşıya geliyor. Doğanlar Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak olan kritik karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetecek. Mücadeleyi beIN Sports2 canlı olarak ekranlara getirecek. Süper Lig'de ilk 7 haftada 15 puan çıkararak ligde 3. sıraya kadar yükselen Altay, son üç maçta G.Antep FK, Karagümrük ve Yeni Malatya'ya yenilerek Avrupa potasından çıkıp 9. sıraya dek geriledi.

ÇIKIŞ ARIYOR

Mustafa Denizli yönetimindeki İzmir ekibi, taraftarlarının desteği ile Sivasspor'u yenerek yeniden çıkışa geçmeyi planlıyor. Ligde son iki maçını berabere noktalayan konuk ekip ise 11 puanla düşme potasının sadece 2 puan üzerinde yer alıyor. Üç müsabakadır kazanamayan kırmızı-beyazlı ekip İzmir'e 3 puan için geldi.

SAVUNMADA EKSİKLER VAR

Sivasspor ile bugün oynanacak olan önemli maç öncesi Altay'da önemli eksikler göze çarpıyor. Siyah-beyazlı ekipte, savunmada Murat Akça'nın sakatlığının yanı sıra Yeni Malatya maçında oyuna devam edemeyen sol bek Naderi de bugün sahada yer alamayacak. Ayrıca, kanat oyuncusu Rodriguez ve genç Eren de kadroda yok. Yiğidolarda ise bu zorlu mücadele öncesinde 4 eksik var. Kırmızı-beyazlılarda sakatlığı bulunan Appindangoye, Jorge Felix, Koray Altınay ve kırmızı kart cezalısı olan Pedro Henrique Altay'a karşı forma giyemeyecek.

SÜPER LİG'DE İKİ TAKIMIN İLK RANDEVUSU

Altay ile Sivasspor, Süper Lig'de ilk kez bugün karşı karşıya gelecek. İki takım daha önce 1. Lig'de 8 kez karşı karşıya gelmişti. Bu maçlardan 4'ünü Sivasspor kazanırken, 3 karşılaşma ise Altay'ın üstünlüğü ile sona ermişti. İki takım arasında oynanan bir maçta ise eşitlik bozulmamıştı. Altay ve Sivasspor en son 2004- 2005 sezonunda 1. Lig'de 8 Mayıs 2005'te karşılaşmış ve Sivas'ta oynanan maçı ev sahibi kırmızıbeyazlılar 3-0 kazanmıştı.