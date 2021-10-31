Altay 3 puana hasret

SPOR Toto Süper Lig'de üç haftadır puan yüzü göremeyen Altay, mutlak galibiyet umuduyla çıktığı karşılaşmada Demir Grup Sivasspor ile yenişemedi ve 3 puan hasretini sürdürdü: 1-1.

4. dakikada Rayan'ın pasında sağ çaprazda topla buluşan Kappel, şutunu gönderdi ancak top az farkla kalenin üstünden auta çıktı. 17. dakikada Sivasspor'da Uğur'un ortasında kaleciyle karşı karşıya kalan topa dokundu ancak top Lis'den döndü. Pozisyonun devamında Fajr kaleyi denese de top kaleyi bulmadı. 38. dakikada sağ kanattan yüklenen Sivasspor'da Gradel'in yaptığı ortaya ceza sahası içinde kafa vuruşu yapan Yatabare, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.

ALTAY'IN BERABERLİK GOLÜ GECİKMEDİ

44. dakikada Rayan'ın pasına hareketlenen Bamba, düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi. 1-1. 52. dakikada sol kanattan Bamba'nın taşıyarak ceza sahasına doğru ilerlediği pozisyonda Zeki Yıldırım topla buluştu. Zeki'nin pasında topu alan Pinares'in vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından az farkla auta çıktı.

67. dakikada sol kanattan Paixao'nun ortasında Erhan Çelenk kafa ile topu indirdi; Kappel'in şutunda top az farkla auta gitti. 87. dakikada Erhan Çelenk'in pasında Marco Paixao'nun şutu dışarı gitti. Geride kalan dakikalarda başka gol olmadı ve müsabaka 1-1 sona erdi. ■ BERKE ÖZBAY

BAMBA ŞOKU

ALTAY'IN golcüsü Bamba, dün yine golünü attı ancak ikinci yarıda sakatlanıp oyundan çıktı. Teknik direktör Mustafa Denizli bu oyuncunun yerine Erhan Çelenk'i oyuna sürdü. Bamba dünkü golle ligdeki gol sayısını 6'ya yükseltti. 26 yaşındaki yıldız isim daha önce Kayserispor (2), Ç.Rizespor, Beşiktaş ve Yeni Malatyaspor filelerini sarsmıştı. Bamba ayrıca yine Beşiktaş ile oynanan karşılaşmada 1 asist yapmıştı.

TRİBÜNDEN TAM DESTEK

Ligde son üç hafta oynadığı karşılaşmalarda puan çıkaramayan Altay'da taraftarlar zorlu Sivas maçında takımını yalnız bırakmadı. Siyah-beyazlı tribünler maç boyunca takımlarına destek verdi. Altay ısınmaya "29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" yazılı tişörtlerle çıktı.

SAVUNMA DEĞİŞTİ

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli savunmada değişime gitti. 2-1 kaybedilen Yeni Malatya maçının aksine bu kez 4'lü savunmaya dönen Denizli, sakat sol bek Naderi'nin yerine stoper Björkander'i bu bölgeye çekti. Ceyhun ön liberoya çekilirken, Zeki bu kez yedek soyundu. Ceyhun'dan boşalan bölgede İbrahim Öztürk görev yaptı. İkinci yarının başında Ceyhun ve Rayan kenara alınırken Zeki Yıldırım ve Paixao oyuna dahil oldu. Siyah-beyazlı ekipte, tedavileri süren stoper Murat Akça'nın yanı sıra Martin Rodriguez ve genç Eren dünkü maçın kadrosunda yer almadı.

Halil FINCAN yorumladı

Fotokopi maçlar

Mustafa Denizli, çalıştırdığı her takımda imzasını atmış, kartvizitindeki sayısız başarıya rağmen başarıya aç bir teknik adam. Bir takımı kurarken ezbere iş yapmaz. Kriterlerini belirler. (Aynı sezon başında olduğu gibi) Bir yenilgiyle pes etmez. Hatta fark yese de ümidini kesmez.(Aynı Neuchatel Xamax zaferi gibi) Yapılan yorumlar gardını düşürmez. (Onların futbol bilgisi kadar benim unutmuşluğum vardır. Kimse bizim kadar bu takımı düşünemez, lafı onun mesela.) Hedefinden kolay kolay kopmaz. (Aynı yıllar önce Beşiktaş'ı çalıştırırken yaşanan puan kayıpları sonrasında 'Kuş kafese alışıksa geri döner' ifadeleri ile tavrını koyuşu gibi.)

SÜREKLI DEGISTIRDI

Evet bazen olmaz. Fakat oldurmak için tecrübesini takımına aşılar. Yıllar önce 16 yaşındaki Bülent Korkmaz'ı A Takıma çağıran da o, şimdilerde 40 yaşındaki İbrahim Öztürk'e 11'de şans veren de. Dener, sabreder, bekler. Ancak o da çok iyi biliyor ki bu savunmayla koca sezon geçmez. Evet İbrahim'i oynatıyor çünkü tecrübe ile işi çözmek istiyor. Ve görünen o ki devre arası ilk önce bu bölgeye takviye gerekiyor. Dün yine sürekli değiştirdi. Gol için her şeyi yaptı. Fakat bunu yaparken takım yine çok açık verdi. Maç bir Sivas'a, bir Altay'a gitti. Yalnız skor dengede bitti. Aslında sezon başından bu yana sistem, kişiler, rakipler değişse de hep aynı Altay'ı izliyoruz. Bu fotokopi maçlarda tabela farklılaşıyor o kadar. Tabii ki Bamba'nın çıkışının Mustafa Hoca'nın planlarını bozduğu muhakkak. Ama bir oyuncunun yokluğu takımın kaderini belirlememeli. Bir parantez de Lis'e. Ligin ilk iki haftasında nasıl bir kaleci olduğu yönünde fikir yürütememiştik. Fakat sonrasında gördük ki çok değişken bir performans grafiğine sahip. Dün yediği gol antrenman golüydü. Bu takım son 10 haftada hep kalesinde gol gördü. Bunda defans hattı kadar Lis'in de payı var.