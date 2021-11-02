  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Altay Altay’da büyük düşüş

Altay’da büyük düşüş

Süper Lig’de 7. haftada Beşiktaş galibiyetiyle 3. sırada zirvenin bir puan gerisinde olan İzmir temsilcisi son 4 maçtan sonra 9.’luğa geriledi

Altay’da büyük düşüş

2.11.2021

Süper Lig'de Altay, son 4 haftada aldığı başarısız sonuçlarla büyük irtifa kaybetti. Siyah-beyazlılar, 7. haftada Beşiktaş'ı İzmir'de yenerek 15 puanla averajla 3. sırada zirvedeki Fenerbahçe'nin 1 puan gerisinde konumlanmıştı. 7 maçta aldığı 5 galibiyetle hedefini Avrupa Ligi olarak belirleyen siyah-beyazlılar, son 4 karşılaşmada ise büyük bir düşüş yaşadı.

ZİRVE İLE FARK GİTTİKÇE AÇILDI
Art arda G.Antep FK, Karagümrük ve Yeni Malatya'ya kaybeden İzmir temsilcisi, son hafta Sivasspor'dan beraberliği kurtarmasına rağmen alt sıralara geriledi. Siyahbeyazlılar, 11 hafta sonunda 16 puanla 9. sıraya kadar inerken zirve ve Avrupa yarışının uzağında kaldı. Ligde 4. sıradaki Beşiktaş ile arasında 4 puan olan Altay'ın zirvede yer alan Trabzonspor'la ise arasındaki fark 11 puan açıldı.

■ BURAK HAKERLER

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Altay’da büyük düşüş haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.