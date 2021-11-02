Altay’da büyük düşüş

Süper Lig'de Altay, son 4 haftada aldığı başarısız sonuçlarla büyük irtifa kaybetti. Siyah-beyazlılar, 7. haftada Beşiktaş'ı İzmir'de yenerek 15 puanla averajla 3. sırada zirvedeki Fenerbahçe'nin 1 puan gerisinde konumlanmıştı. 7 maçta aldığı 5 galibiyetle hedefini Avrupa Ligi olarak belirleyen siyah-beyazlılar, son 4 karşılaşmada ise büyük bir düşüş yaşadı.

ZİRVE İLE FARK GİTTİKÇE AÇILDI

Art arda G.Antep FK, Karagümrük ve Yeni Malatya'ya kaybeden İzmir temsilcisi, son hafta Sivasspor'dan beraberliği kurtarmasına rağmen alt sıralara geriledi. Siyahbeyazlılar, 11 hafta sonunda 16 puanla 9. sıraya kadar inerken zirve ve Avrupa yarışının uzağında kaldı. Ligde 4. sıradaki Beşiktaş ile arasında 4 puan olan Altay'ın zirvede yer alan Trabzonspor'la ise arasındaki fark 11 puan açıldı.

■ BURAK HAKERLER