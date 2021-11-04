Gençlerin adı yok

Türk futbolunun en tanınmış yetiştirici kulüplerinden Altay'da altyapıdan yetişen sadece 1 futbolcu bu sezon Süper Lig'de forma şansı bulabildi. 18 yıl sonra Süper Lig'e dönmeyi başaran İzmir temsilcisinde A takımla antrenmanlara çıkan 3 altyapı patentli futbolcudan bir tek sol kanat Eren Erdoğan, ligde 2 karşılaşmada 52 dakikada oyunda kaldı. İlk 5 haftada kadroda yer alıp, Fenerbahçe maçının 83. dakikasında, Konyaspor deplasmanında ise ikinci yarıda oyuna giren 20 yaşındaki Eren Erdoğan sakatlığı nedeniyle son 6 maçta görev yapamadı.

LİG YERİNE KUPA

A takımda yer alan 18 yaşındaki milli forvet Kazımcan Karataş ve 17 yaşındaki milli orta saha oyuncusu Cem Özgener, Süper Lig'de forma şansı bulamazken, iki genç futbolcu Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Belediye Derincespor karşılaşmasında görev aldı. Profesyonel lisansları olan altyapı patentli Tugay Gündem, Nurettin Küçükdeniz, Mustafa Çalışkan ve Onur Efe ise altyapıda görev almaya devam ediyor.

Altay altyapısından yetişip Türk futbolunun efsanelerinden biri olan teknik direktör Mustafa Denizli, zorlu lig mücadelesinde şimdilik gençlere fazla sorumluluk vermeyi tercih etmedi. Tecrübeli teknik adam Mustafa Denizli'nin genç yıldız adaylarına bir kez daha Ziraat Türkiye Kupası'nda görev vermeye hazırlandığı öğrenildi.

FABRİKA GİBİ ÇALIŞTILAR

107 yıllık tarihinde Türk futbolunda önemli ilklere imza atan Altay, geçmişinde futbolcu fabrikası gibi çalıştı. Siyah-beyazlılar, futbolseverlerin yakından tanıdığı Alpay Özalan, Toprak Kırtoğlu, Ramazan Kurşunlu, Sinan Kaloğlu, Hayrettin Demirbaş, Erdi Demir, Necati Ateş, Çağdaş Atan, İbrahim Akın, Okay Yokuşlu, Semih Kaya, Aytaç Kara, Musa Çağıran, Ulaş Zengin, Ali Şaşal Vural, Atakan Çankaya, Cenk Özkaçar gibi çok önemli oyuncular yetiştirdi. İzmir ekibinin yetiştirdiği yıldız futbolcular çok uzun süre A Milli Futbol Takımı'nda da görev yaptı. Altay'ın son olarak vitrine çıkardığı Cenk Özkaçar ise O. Lyon'a gitti.

BİLGETAY DÖNEMİ

Altay'da altyapı teknik sorumluluğuna camianın sembol isimlerinden Zafer Bilgetay getirildi. Profesyonel futbolculuk kariyerinde aralıksız 11 sezon Altay formasını terleten, önceki dönemlerde siyah-beyazlı ekipte teknik direktör ve altyapı sorumlusu olarak hizmetler veren Zafer Bilgetay, 10 yıl aradan sonra yuvasına döndü. Yine geçen sezon 38 yıl aradan sonra yuvaya dönen teknik direktör Mustafa Denizli'nin de kulüpten eski takım arkadaşı olan tecrübeli teknik adam, Türk futboluna kazandırdığı onlarca örnek oyuncu ile anılan Altay'ı yeniden yetiştirici kimliğine kavuşturmak için çalışacaklarını kaydetti. Bilgetay, evi olarak nitelendirdiği İzmir ekibinde bir kez daha görev almaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.