Büyük Altay zor virajda

Spor Toto Süper Lig'de son haftalarda düşüşe geçen Altay'ı, önümüzdeki süreçte zorlu maçlar bekliyor. Ligde 11 hafta sonunda 16 puan toplayarak 9. sırada konumlanıp, Avrupa Ligi potasının uzağında kalan siyah-beyazlılar, Antalyaspor maçıyla başlayan süreçte 4 haftada 3 kritik deplasman maçına çıkacak.

İSTANBUL'DA ÜST ÜSTE 2 MAÇ

İzmir ekibi, yarın düşme potasından uzaklaşmak isteyen rakibi Antalya'ya konuk olacak. Altay'ın sonraki hafta İzmir'deki rakibi ise yıldızlar topluluğu Adana Demirspor olacak. Bu iki kritik maçı kayıpsız atlatarak çıkışa geçmeyi planlayan siyah-beyazlılar, 14 ve 15. haftalarda

ise İstanbul'da üst üste birbirinden zorlu iki deplasmana çıkacak. İzmir ekibi, teknik direktör Emre Belözoğlu ile 4'te 4 yaparak çıkışa geçen Başakşehir ile gurbette oynadıktan sonraki hafta şampiyonluk mücadelesi veren G.Saray ile yine İstanbul'da karşılaşacak. Bu sezon 5 dış saha maçında 2 galibiyet, 3 yenilgi alarak 6 puan toplayabilen Altay'ı bu dört maçtan alacağı sonuçlar ya Avrupa potasında, ya da alt sıralarda tutacak.

BÜTÜN GÖZLER YASSER RAYAN'DA

ALTAY'DA, yarın oynanacak olan Antalyaspor maçında Mısırlı golcü Ahmed Yasser Rayan takımının ileri uçtaki en önemli kozlarından biri olacak. Geçen haftaki Demir Grup Sivasspor maçında Bamba'ya asist yapan 23 yaşındaki forvet, son olarak 4. haftadaki Konya deplasmanında gol atmayı başarmıştı. Konya deplasmanının ardından sakatlığı nedeniyle 3 hafta takımdan ayrı kalan Yasser Rayan, görev aldığı son 4 maçta rakip fileleri sarsamadı. Ligde 7 maçta 3 kez ilk 11'de şans bulup, 232 dakikada görev alan Mısırlı futbolcu 2 gol kaydetti. Kupada da 2 golü bulunan Ahmed Yasser Rayan'ın Antalya deplasmanında ilk 11'de yer alması bekleniyor.

■ BURAK HAKERLER