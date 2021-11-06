Güldür yüzümüzü Altay

Spor Toto Süper Lig'de Avrupa Ligi'ni hedefleyen Altay, bugün Antalyaspor deplasmanında çıkış arıyor. Antalya Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı Mert Güzenge yönetecek. Mücadeleyi beINSports3 canlı olarak ekranlara getirecek. Ligde son 4 karşılaşmada 3 yenilgi ve 1 beraberlik alan siyah-beyazlılar 16 puanla 9. sıraya geriledi. G.Antep FK, Karagümrük ve Yeni Malatya'ya yenilen geçen hafta ise sahasında Sivasspor ile berabere kalan İzmir ekibi, kazanarak yeniden Avrupa Ligi için çıkışa geçmek istiyor.

İKİ OYUNCU SINIRDA

Teknik heyet 3'er sarı kartla ceza sınırında yer alan Cebrail ve orta saha oyuncusu Thiam'ı uyardı.



İKİ YILDIZ DÖNDÜ

ALTAY'DA Bamba ve Cebrail iyileşerek takıma döndü. İki oyuncunun da bugün forma giyebileceği öğrenildi. Sakatlıkları devam eden Rodriguez, Eren, Murat Akça ve Naderi'nin yanı sıra U19 Milli Takım kampında yer alan Kazımcan Karataş maç kadrosunda yok.