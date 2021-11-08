Altay sancılı

Süper Lig'de 18 yıl sonra ilk kez bu sezon sahne alıp ilk 7 maçta 5 galibiyetle zirve yarışına ortak olan Altay, son 5 maçta ise yokları oynadı. Deplasmanda Antalyaspor'a da tek golle mağlup olan İzmir ekibi, son haftalarda bir türlü çıkışa geçemedi. Son olarak 7. haftada Bornova Stadı'nda Beşiktaş'ı 2-1 yenmeyi başaran siyah-beyazlılar, ardından oynadığı 5 karşılaşmada sadece 1 puan alabildi. Bu periyotta Gaziantep FK, Fatih Karagümrük, Yeni Malatyaspor ve Antalyaspor'a boyun eğen Altay, Sivasspor'la berabere kaldı.

DENİZLİ: HATALAR YAPIYORUZ

Sezona çok iyi başlangıç yapmasına rağmen büyük ivme kaybeden İzmir ekibi milli araya moralsiz girdi. Teknik direktör Mustafa Denizli Antalya deplasmanında galip gelecek düzeyde olmadıklarını söyledi. Sezon başından bu yana 3 futbolcudan yoksun mücadele ettiklerine değinen Denizli, "Eksik futbolcuların fazlalığı bizi bazı bölgelerde değişime götürdü. Sıkıntıyı çözeceğiz" dedi.





3 OYUNCU İÇİN SEFERBERLİK

ALTAY'A milli ara iyi gelecek. Siyahbeyazlılarda darbeye bağlı sakatlanan Murat Akça'nın yanı sıra arka adalelerinde sıkıntı olan Naderi ile Rodriguez'in tedavileri devam ediyor. 3 oyuncunun da Adana Demirspor maçına yetişmesi için sağlık ekibi gece gündüz çalışıyor. Başkan Özgür Ekmekçioğlu, milli arayı iyi değerlendirip yeniden çıkışa geçeceklerini söyledi. Ekmekçioğlu, "Mustafa Denizli hocamıza güveniyoruz. Sakat oyuncuların da takıma katılmasıyla gücümüz daha da artacaktır. Sezon sonunda hedefimize ulaşacağız" dedi.



THİAM CEZALI

ALTAY'IN deplasmanda Antalyaspor'a 1-0 yenildiği maçta sarı kart gören yıldız futbolcu Thiam cezalı duruma düştü. 27 yaşındaki ön libero milli aranın ardından Adana Demirspor ile iç sahada oynanacak karşılaşmada görev alamayacak. Teknik direktör Mustafa Denizli, Antalyaspor maçının ardından takıma izin verirken, İzmir ekibinin Adana Demirspor maçının hazırlıklarına çarşamba günü başlayacağı öğrenildi.