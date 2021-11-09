Spor Toto Süper Lig'de büyük bir düşüş yaşayan Altay'ın ilacı milli ara olacak. Süper Lig'e verilen arada siyah-beyazlılar, sakat oyuncuların takıma dönmesi için seferberlik başlattı. Savunma hattında forma giyen Murat Akça ve Naderi'nin sakatlıklarından etkilenen siyah-beyazlılar, kanat oyuncusu Rodriguez'den de uzun süredir faydalanamıyor.

İKİ YILDIZIN DÖNÜŞÜ ZOR

Milli arada yaralarını sarmayı planlayan İzmir ekibinde sağlık heyeti Murat Akça ve Naderi ile Rodriguez'i 21 Kasım'daki Adana Demirspor maçına yetiştirmeye çalışıyor. Rodriguez ve Murat'ın milli ara dönüşüne yetişmesi zor gözükürken Naderi'nin kritik 90 dakikada forma giymesi bekleniyor. Siyah-beyazlılar, milli arada kötü gidişe de son vererek galibiyet serisine yeniden başlamak istiyor.

CEYHUN GÜLSELAM FORMAYI KAPTIRDI

ALTAY'IN yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı ilk isim olan Ceyhun Gülselam formayı kaptırdı. Siyah-beyazlı ekibin son üç maçında Karagümrük, Yeni Malatya ve Sivas karşısında ilk on birde oyuna başlayan 33 yaşındaki futbolcu Antalya deplasmanında kulübeye çekildi. Teknik direktör Denizli'nin son üç maçta değerlendirdiği Ceyhun'un performansından memnun kalmadığı öğrenildi.