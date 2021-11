İdealini bulamadı

Süper Lig'de ilk 7 haftada sergilediği müthiş çıkışın ardından düşüşe geçen Altay, ideal kadroyu bir türlü bulamadı. Sezon başından bu yana sürpriz sakatlıkların yaşandığı takımda kart cezalıları ve performans eksikliği de eklenince teknik direktör Mustafa Denizli on birlerde sürekli değişime gitti.

EKSİKLER CAN SIKTI

Sadece sezonun ilk iki maçına aynı kadroyla çıkan Denizli, 12 haftalık süreçte ilk on birde 19 farklı oyuncu kullandı. Özellikle savunma hattında sık sık sistem değişikliğine giden Mustafa Denizli'nin en çok forma verdiği isimler 12 maçta da forma giyen kaleci Lis, Cebrail, Kappel ve Bamba oldu. Altay'da Thiam 11, Naderi 10 maçta forma giyerek en istikrarlı isimler olurken tecrübeli teknik adam Denizli, İbrahim, Murat Akça, Poko, Pinares, Rodriguez, Björkander, Zeki, Thaciano, Erhan, Serge Aka, Rayan, Ceyhun ve Özgür'ü de farklı zamanlarda on birde değerlendirdi. Sezon başından bu yana Rodriguez, Cesar Pinares, Murat Akça, Naderi sakatlıkları, Thiam ise sakatlık nedeniyle takımı yalnız bıraktı.

PİNARES'TEN VERİM ALAMADI

ALTAY'IN geçtiğimiz yaz transfer döneminde Brezilya ekibi Gremio'dan renklerine bağladığı Cesar Pinares, 12 haftalık süreçte beklenen performansının uzağında kaldı. 10 karşılaşmanın 9'una ilk on birde başlayan Şilili orta saha oyuncusu 1 gol kaydederken iki asist üretti. Son skor katkısını 3-1 kaybedilen Konya maçında bir asistle yapan 30 yaşındaki futbolcu, 6 maçtır suskunluğa büründü. Büyük ümitlerle transfer edilen Pinares'in performans düşüklüğü takımın elde ettiği sonuçlara da yansıdı. Milli arada teknik direktör Mustafa Denizli, lider olarak görevlendireceği Cesar Pinares ile özel olarak ilgilenecek.

NADERİ'NİN YERİ DOLMADI

ALTAY'DA sakatlığı nedeniyle son 2 maçta forma giyemeyen sol bek Mohammad Naderi'nin yeri doldurulamadı. İzmir'de 1-1 biten Sivasspor maçında stoper Eric Björkander'i sol beke monte eden teknik direktör Mustafa Denizli, yedikleri golün bu bölgeden gelmesi üzerine İsveçli savunmacıyı 61'inci dakikada oyundan çıkarıp, sakatlıktan çıkan Özgür Özkaya'yı ilk kez sahaya sürdü. Antalya deplasmanında ilk 11'de Özgür'ü görevlendiren deneyimli teknik adam, yine savunmanın solundan gelen golle 1-0 geriye düşmelerinin ardından 60'ta Özgür'ün yerine Björkander'i oyuna soktu. Altay, sahadan 1-0 yenik ayrıldı.