Spor Toto Süper Lig ekibi Altay'da teknik direktör Mustafa Denizli, umut dolu açıklamalar yaptı. Zirve mücadelesi verdiği ligde düşüş yaşayarak 16 puanla 11. sıraya gerileyen İzmir ekibinin teknik patronu Avrupa hedefini yineledi. Denizli, "Hedefi sezon başında koyduk. Yeni kurulmuş ve devam eden bir kadroyla Avrupa kupalarını hedefliyoruz. O grupla aramızda ciddi bir puan farkı yok. 4-5 puanlık farklar futbolda fark değildir. Bunların hepsini kapatacağız" dedi.

"ALSANCAK VE ALTAY AYRILAMAZ"

Denizli, bu ay sonunda tamamlanması beklenen Alsancak Stadı ile ilgili ise, "Stat değil orası bizim evimiz. Stat başka bir şey. Her takımın stadyumu vardır, fakat Alsancak Altay için farklı bir yerdir. Göztepe'nin, Karşıyaka'nın, Altınordu'nun, İzmirspor'un kendi tesisleri vardı. Bizim tesisimiz Alsancak'tı. Alsancak için Altay, Altay için Alsancak etle tırnak gibidir" dedi

TARAFTARLARIN BİLİNCİ YÜKSEK

Altay taraftarının geçen sezon göreve başladığında kendisini bağrına bastığını kaydeden tecrübeli çalıştırıcı, "İzmir'e döndüğüm zaman öyle bir dığında tectaraftar kitlesiyle karşılaştım ki bunun devam eden bir nesil olduğunu hatırladım. Futbolculuğum zamanında babaları, amcaları, dayıları Altay'la büyüyen çocuklar bunlar. Onları aile büyükleri gibi mutlu etmek bizim görevimiz. Altay taraftarı futbol bilinci yüksek bir gruptan oluşuyor. Kaybettiği maçlardan sonra bağrına basıyorsa oynadığı futboldan memnun demektir" dedi.

DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAMIYOR

DÜN 72 yaşına giren Mustafa Denizli, Atatürk'ün ölüm yıl dönümü olduğu için 10 Kasım'larda doğum gününü kutlamadığını dile getirdi. Tecrübeli teknik adam, "10 Kasım bizim için sadece hüzün, hatırlanmak doğmak değildir. Ben doğdum ama Türkiye'nin yasa boğulduğu gün ve yas tuttuğu günler benim doğum günümse hiçbir şey ifade etmiyor" dedi

"ASIL BÜYÜK OLAN ALTAY"

ALTAY'IN önünde, "Büyük" sıfatının olduğunu dile getiren teknik direktör Mustafa Denizli, kendisine, "Büyük Mustafa" denilmesinin hatırlatılması üzerine, "Altay'ın önünde, 'Büyük' sıfatı var, bizimkisi küçük olur Altay'ın yanında. Bu camiayı Türkiye'de en iyi bilen ve en fazla yaşayan insanlardan biriyim. Süper Lig'e çıkışımız, Altay'la bir şampiyonluk yaşamak yaşadığım bütün şampiyonluklardan farklı bir duygu ortaya çıkartıyor. " yorumunu yaptı.

TRABZON LİGİ ERKEN BİTİREBİLİR

MUSTAFA Denizli, lider Trabzonspor'un şampiyonluğunu erken ilan edebileceğini söyledi. Denizli, Karadeniz ekibi için, "Trabzonspor bu çizgisini devam ettirirse ligi 24-25. haftada bitirir. Trabzonspor önemli galibiyetler aldı ve iyi de futbol oynuyor" ifadelerini kullandı.