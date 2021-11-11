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Haberler Altay Manisa FK’da kale düştü

Manisa FK’da kale düştü

Manisa FK’da kale düştü

11.11.2021

Spor Toto 1. Lig'de büyük hayal kırıklığı yaşatan Manisa Futbol Kulübü'nde kale düştü. 3'te 3'le sezona başlayan siyah-beyazlılar, 3 haftada 8 gol attı, 3 gol yedi. Manisa FK, sonraki 9 haftada ise tepetaklak oldu, 8 mağlubiyet aldı, 1 kez berabere kalabildi, galibiyete hasret kaldı. Bu süreçte Manisa ekibi, 6 gol atarken, kalesinde 18 gol gördü. 12 maçta 21 gol yiyen Manisa temsilcisi, 25 gol yiyen Altınordu'nun ardından kendisi gibi 21 gol yiyen Menemenspor'la en kötü ikinci takım konumunda. 8 maçta görev yapan 26 yaşındaki Muhammed Birkan Tetik'in oynadığı karşılaşmalarda Manisa FK kalesinde 12 gol gördü. 4 maçta sahaya çıkan 30 yaşındaki Metin Uçar'ın kalede olduğu karşılaşmalarda ise siyah-beyazlılar kalesinde 9 gol gördü.

■ ÜMİT YÖNEY

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