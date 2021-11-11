Manisa FK’da kale düştü

Spor Toto 1. Lig'de büyük hayal kırıklığı yaşatan Manisa Futbol Kulübü'nde kale düştü. 3'te 3'le sezona başlayan siyah-beyazlılar, 3 haftada 8 gol attı, 3 gol yedi. Manisa FK, sonraki 9 haftada ise tepetaklak oldu, 8 mağlubiyet aldı, 1 kez berabere kalabildi, galibiyete hasret kaldı. Bu süreçte Manisa ekibi, 6 gol atarken, kalesinde 18 gol gördü. 12 maçta 21 gol yiyen Manisa temsilcisi, 25 gol yiyen Altınordu'nun ardından kendisi gibi 21 gol yiyen Menemenspor'la en kötü ikinci takım konumunda. 8 maçta görev yapan 26 yaşındaki Muhammed Birkan Tetik'in oynadığı karşılaşmalarda Manisa FK kalesinde 12 gol gördü. 4 maçta sahaya çıkan 30 yaşındaki Metin Uçar'ın kalede olduğu karşılaşmalarda ise siyah-beyazlılar kalesinde 9 gol gördü.

■ ÜMİT YÖNEY