Altay Aytaç’ı istiyor

Devre arasında kadrosuna takviye yapmayı planlayan Altay, flaş bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlıların, kendi bünyesinden yetişen ve sezon başında Kasımpaşa'dan G.Saray'a transfer olan Aytaç Kara'yı kadrosuna katmaya hazırlandığı öne sürüldü. Dönemin başkanı Mustafa Cengiz tarafından Fatih Terim'in onayıyla transfer edilen Aytaç, Aslan'ın 21 kişilik kadrosuna giremezken Ocak ayında yolların ayrılmasına kesin gözle bakılıyor.

KİRALIK DA GELEBİLİR

Düzenli forma giyebilmek isteyen oyuncunun, ocak ayında gelecek teklife göre kiralık ya da bonservisiyle ayrılabileceği iddia edilirken teknik direktör Mustafa Denizli'nin oyuncuyu kadrosunda görmek istediği gelen haberler arasında.

A.DEMİR VE MALATYA DA TAKİPTE

Altay'ın yeniden renklerine bağlamak için uğraş verdiği Aytaç Kara için iki Süper Lig takımının daha devrede olduğu ileri sürüldü. Tecrübeli orta saha oyuncusunun Adana Demirspor ve Yeni Malatyaspor'un da transfer listesinde olduğu bildirilirken transferde hangi takımın mutlu sona ulaşacağı merak konusu oldu. Aytaç Kara bu sezon ligde şans bulmakta zorlansa da Avrupa'da şu ana dek 6 maçta toplam 262 dakika süre aldı.

ARA SONRASINDA PROGRAM YOĞUN

ALTAY'I milli ara sonrası yoğun bir maç programı bekliyor. Siyah-beyazlı ekip sırasıyla önce Adana Demirspor ile sahasında karşılaşacak İzmir ekibi daha sonra Başakşehir deplasmanına çıkacak. 1 Aralık'ta kupada İzmir'de Manisa FK ile karşılaşacak ekip ardından da Galatasaray'a konuk olacak.

EFSANELERE SAYGI DURUSU

Altay Kulübü, stat ile ilgili bir animasyon yayınladı ve efsanelerini de unutmadı

SPOR Toto Süper Lig'deki İzmir temsilcilerinden Altay, heyecanla beklediği, 26 Kasım'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılacak Alsancak Stadı ile ilgili bir animasyon yayınlayıp efsanelerine saygı duruşunda bulundu. Videoda stadın eski görüntüsüne yer verilirken, dört unutulmaz başkan Mazhar Zorlu, Rıdvan Burteçin, Esin Özgener ve Erdoğan Tözge ile efsane oyuncular Vahap Özaltay, Mustafa Denizli, Bayram Dinsel, Edwin Clarke, Ayfer Elmastaşoğlu, Tanzer Sencer, Zinnur Sarı ve Ali Rıza Şenol'un animasyonları, "Tarihin izleri burada saklı" başlığıyla verildi. Kulüp resmi sosyal hesaplarından #İzmirinParlakYıldızı etiketiyle yayınlayan video, kısa sürede gündeme otururken çok sayıda paylaşım yapıldı. Özellikle idari bina üzerinde yer alan ve üzerinde, "Altay Alsancak Stadı" yazılı nostaljik tabela, büyük beğeni topladı.

MERDİVENLERİ SİYAHA BOYATMIŞLARDI

ALTAY ile Altınordu'nun söz sahibi olmak için kıyasıya mücadele verdiği yeni stadyumda ilk etapta rengi sarı olan merdiven boşlukları, Altaylı kurmayların son hamlesiyle antrasit siyaha boyatılmıştı. Alsancak Stadı'nda beyaz koltukların arasına kırmızı koltuklarla, "Alsancak" yazılması, stadı tamamen siyah-beyaz isteyen Altaylı taraftarların tepkisini çekmiş bunun üzerine siyah-beyazlı yönetim, çareyi merdivenlerin rengini değiştirmekte bulmuştu.