Altay’a sakatlardan iyi haber

SPOR Toto Süper Lig'de son 5 maçında 4 yenilgi, 1 beraberlik alan Altay, milli maç nedeniyle lige verilen arada yara sarmaya başladı. Kadrosunda 4 sakat futbolcusu bulunan siyah-beyazlılarda 3 oyuncunun bireysel antrenmanlara başlaması teknik heyetin yüzünü güldürdü.

NADERİ YETİŞMİYOR

Sezonun 5. haftasındaki Göztepe derbisinde forma giydikten sonra adalesinden iki kez sakatlanan ve son 7 karşılaşmada görev alamayan Şilili sol kanat Martin Rodriguez, sahada takımdan ayrı çalışmalara başladı. Karagümrük maçında sol arka adalesinden sakatlanan ve son 3 maçta forma giyemeyen stoper Murat Akça ile adale sakatlığı nedeniyle 7 haftadır kadroda yer almayan sol kanat Eren Erdoğan da düz koşulara başladı. İzmir ekibinde sol üst adalesinde yırtık olan İranlı sol bek Mohammad Naderi'nin tedavisi devam ediyor. Naderi'nin iç sahada oynanacak Adana Demir maçında forma giymesinin zor olduğu bildirildi