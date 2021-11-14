Alsancak stadı Altay’ındır

Geçen ay Altınordu Kulübü'nün gazetelere verdiği ilanla, yapımı biten Alsancak Stadı'nın kullanım hakkının yarısının kendilerine verilmesini talep etmesinin ardından Altay'ın eski başkanı Nafiz Zorlu açıklamalarda bulundu ve "Alsancak Altay'ındır" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 26 Kasım'da açılacak Alsancak Stadı'nın kullanım hakkını 1998 yılında Altay'a kazandırıldığını belirten Zorlu, siyah-beyazlı kulüp ile stat arasında sadece resmi değil, yüz yıla yakın duygusal bir bağ da olduğunu açıkladı.

Zorlu, "11 Şubat 2000 tarihinde Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile Altay arasında, benim de imzamın olduğu protokol uyarınca stadın isminin Altay Alsancak Stadı olması karara bağlandı" diye konuştu.

STADA BÜYÜK EMEKLER VERDİK

Nafiz Zorlu şöyle devam etti: "1998'de Alsancak Stadı'nın intifa hakkını aldık, stadın ismi Altay Alsancak Stadı oldu. Deprem riskini en aza indirmek için o dönemde kolon güçlendirmesi de yaptık. Stadın bütün patronajı her zaman bizdeydi. Stadı modernize eden, büyük emek veren Altay'dır. "

MUSTAFA DENİZLİ BURADA YETİŞTİ

ALTAY ile Altay Alsancak Stadı'nın bir bütün olduğunu ifade eden Nafiz Zorlu, "Sahanın kömür tozları ile kaplı olduğu dönemlerde antrenmanlarımızı burada yaptık. Ayfer Elmastaşoğlu, Varol Ürkmez ve Feridun Öztürk gibi oyuncular ile Altaylılar burada bütünleşti, Mustafa Denizli burada yetişti. İsmail Hakkı Güngör'ün Beden Terbiyesi Genel Müdürü olduğu dönemde babam Mazhar Zorlu'nun girişimleriyle stadın cadde tarafında kulüp binamız inşa edildi ve bu önemli bağ daha da güçlendi" diye konuştu.