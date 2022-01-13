Altay’ı korku sardı

Süper Lig'e 18 yıl aradan sonra geri dönen, takımın başına kulübün efsane ismi Mustafa Denizli'yi getiren ve takıma önemli takviyeler yapan Altay, kabus görüyor. Sezon başı transfer tahtasını açmakta zorlanan ve takviye yapmakta geciken İzmir temsilcisi, Denizli'yle imzayı bir türlü atamadı.

Ligin başlamasına kısa bir süre kala borçlu oyuncularla anlaşan yönetim, üst üste imzaları attırdı ve takımın başına Denizli'yi geçirdi. Yaşadığı sıkıntılarla geç başladığı sezona harika bir giriş yapan siyah-beyazlılar, ilk 7 maçta 5 galibiyet ve iki mağlubiyetle 15 puan toplayarak averajla 3. sırada yer aldı. Beşiktaş galibiyetinin ardından ise takımda çöküş başladı. Üst üste gelen sakatlıklar, cezalar ve teknik direktör Denizli'nin ideal 11'ini bir türlü bulamamasına oyunculardaki mental düşüş de eklenince siyah-beyazlı İzmir temsilcisi, galibiyeti unuttu.

TARAFTAR TEPKİLİ

Üç puan hasreti 13 maça çıkan siyah-beyazlılar, sadece 3 beraberlik alarak 3 puan toplayabildi. 7. haftayı 3. sırada geçiren Altay, 20. haftayı ise 18 puan ve -10 averajla 18. sırada geçti. Oyuncularına maaşlarını ödemekte zorluk çeken İzmir ekibinde yönetim, bir yandan takviye çalışmalarını sürdürürken, diğer yandan transfer yasağına neden olan dosyaları kapatmaya çalışıyor. Taraftarın da sabrı taşarken, camiayı 18 yıl sonra döndüğü devler arenasından düşme korkusu sardı.

KAPPEL BİLMECESİ

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Altay'da idmana çıkmayan kanat oyuncusu Leandro Kappel için iki farklı iddia ortaya atıldı. Hollandalı futbolcuya yakın kaynaklar Kappel'in kendisine verilen ödeme sözünün yerine getirilmemesi üzerine bugünkü antrenmana çıkmadığını iddia etti. Siyah-beyazlı kulüpten alınan bilgiye göre ise tecrübeli futbolcu karnındaki ağrıları gerekçe göstererek dünkü idmanda yer almadı. YİNE ÇIKMAMIŞTI

Altay yönetiminin hafta içinde oyunculara ödeme yapmayı planladığı öğrenildi. Hollandalı futbolcu, ilk haftalarda da bu yüzden idmana çıkmamış, bunun üzerine teknik direktör Denizli tarafından forması alınmıştı.

DENİZLİ BELİRSİZLİĞİ

Geçen sezon Play-Off'larda takımı şampiyon yaparak 18 yıl aradan sonra Süper Lig'e döndüren Mustafa Denizli, kötü gidişata 'dur' diyemiyor. Her ne kadar takımın başında olduğunu söylese de tecrübeli hocanın kafasının karışık olduğu öğrenildi. Sezon başında imzayı atmak için verdiği transferlerin bitmesini bekleyen Denizli'nin yine aynı sıkıntıların yaşanması nedeniyle mutsuz olduğu öğrenildi. KARARINI VERECEK

Geçmiş dönemdeki borçlar nedeniyle rakipleri transfer dönemi açılmadan takviye yaparken sessizliğe bürünen İzmir ekibinde Denizli'nin son kararını önümüzdeki günlerde vermesi bekleniyor. Tecrübeli hocanın yakın çevresine istediği isimlerin alınmaması durumunda istifa edeceğini söylediği öne sürüldü.

BAŞKAN SESSİZ

ALTAY'IN başına 3. Lig'deyken geçen ve takımı söz verdiğinden daha erken Süper Lig'e taşıyan başkan Özgür Ekmekçioğlu sesdaha sizliğe büründü. Takımın düşme hattına gerilemesi ve transfer tahtasının açılamaması nedeniyle taraftarlar isyan etti. Özelliktahtasının sosyal medyada gelen tepkilerin ardından başkan Ekmekçioğlu sessizliğe gömüldü.

■ OGÜN ÖZDEMİR