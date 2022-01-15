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Haberler Altay Denizli gitti, Paixao döndü

Denizli gitti, Paixao döndü

Altay’da alacaklarını gerekçe gösterip kulüpten ayrılan Portekizli golcü, önceki gece geç saatlerde kararından vazgeçti ve devam kararı aldı

15.1.2022

Denizli gitti, Paixao döndü

ALTAY'DA Marco Paixao ile ilgili 24 saat içinde önemli gelişmeler yaşandı. Altay'da 3.5 sezondur forma giyen ve 3 sene üst üste Spor Toto Birinci Lig'de gol kralı olduktan sonra, takımının Süper Lig'e çıkmasında pay sahibi olan Portekizli yıldız ayrılığın eşiğinden döndü. Önceki sabah alacaklarını gerekçe göstererek kulüpten ayrıldığını açıklayan ve takım arkadaşlarıyla vedalaşan 37 yaşındaki yıldızın teknik direktör Mustafa Denizli'nin istifasının ardından çark etmesi dikkatleri çekti.

AÇIKLAMADA BULUNDU
Tecrübeli santrfor sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayıp ayrılık kararından vazgeçtiğini duyurdu. Paixao, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bugünkü güzel mesajlarınız için tüm taraftarlarımıza teşekkür ederim. Meslek hayatımın en stresli ve duygusal günlerinden birini yaşadım. Tüm bu duygulardan sonra kulüpte oynamaya devam etme kararı aldım. Burası benim evim."