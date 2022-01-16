Altay Nobre’ye emanet

Süper Lig'de 13 maç sonunda galibiyet alamayan ve Mustafa Denizli ile yollarını ayıran Altay eski futbolcu Mert Nobre ile anlaştı. Transfer yasağı nedeniyle takviye yapamayan Çağdaş Atan ve Yalçın Koşukavak ile şartlar sebebiyle anlaşamayan Altay, yoluna Mustafa Denizli'nin yardımcısı Mert Nobre ile devam edecek. İzmir temsilcisinden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol takımımız Süper Lig'in geri kalan bölümündeki çalışmalarını, ligi ve sezon başından bu yana oyuncularımızı en iyi tanıyan teknik direktör Mert Nobre yönetiminde sürdürecektir. Teknik direktörümüz Mert Nobre'ye yeni görevinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

İLK SINAVI BUGÜN

İlk teknik direktörlük deneyimini 2020-2021 sezonunda Gençlerbirliği'nde yaşayan Mert Nobre, Başkent temsilcisinde 7 maçta 1 galibiyet elde ederken, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Siyah-beyazlı takımı yakından tanıyan Teknik Direktör Mert Nobre, bugün iç sahada oynanacak Aytemiz Alanyaspor maçında ilk sınavına çıkacak. 20 maçta 18 puan toplayan Altay, düşme hattında yer alıyor.

ZORLU'DAN AÇIKLAMA

ALTAY'IN sembol isimlerinden Kemal Zorlu dün bir açıklama yayınladı. Zorlu, teknik direktör Mustafa Denizli'nin gönderiliş biçimini eleştirirken, "Bir camia büyüğü olarak siyah-beyazlı renklere gönül veren herkesi uyarmak istedim. Bu sıkıntılı süreci atlatma yolunda herkesin birlik ve beraberlik içinde hareket etmesi gerekmektedir. Gerilim, kaos ve kavga ortamının şu aşamada kulübe büyük zarar vereceği açıktır. Eleştiri ve sitemlerimizi erteleyip, bu aşamada tek vücut olarak Altayımızın, büyük emeklerle çıktığı Süper Lig'de kalmasını sağlamamız gerektiğini üzerine basa basa ifade ediyorum" dedi.

ALANYASPOR VİRAJINDA

SPOR Toto Süper Lig'de averajla düşme potasına giren Altay, bugün Alanyaspor ile sahasında karşı karşıya geliyor. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak maçı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Mustafa Denizli'nin ayrılmasının ardından takımın başına Mert Nobre getirildi. Altay'da cezalılar Pinares ve Cebrail'in yanı sıra sakatlıkları geçen İbrahim Öztürk, Björkander ve Aka döndü. Afrika Kupası'nda olan Poko yok.