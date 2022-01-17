Doğum günü zehir oldu

Süper Lig'de Mustafa Denizli ile yollarını ayıran düşme hattındaki Altay, evinde Alanyaspor'a mağlup olarak galibiyet özlemini 14 maça çıkardı: 1. dakikada köşe vuruşu kullanan Altay'da, Murat Akça'nın kafa vuruşunu kaleci Marafona çeldi. bir köşe vuruşu daha kullanan siyahbeyazlılarda Eric'in kafası üst direkte patladı. 26'da Efecan'ın pasında Eduardo, topu bekletmeden penaltı noktasına doğru gönderdi. Emre, şık bir vuruşu ağlarla buluşturdu: 0-1.

GOL OFSAYTA TAKILDI

60'ta Rodriguez'in ceza sahasına yaptığı ortaya ters bir kafa vuruşu yapan Borja, top kendi ağlarına gönderdi. Ancak yardımcı hakemin ofsayt bayrağını kaldırması sonucunda pozisyon gol değeri kazanmadı. 81'de orta alandan atak yapan Alanyaspor'da, Tayfur'un pasıyla topla buluşan Oğuz, sol çaprazdan ayak içi vuruşla skoru belirledi: 0-2.



HASRET SÜRÜYOR

SÜPER Lig'e 18 yıl aradan sonra büyük umutlarla dönen Altay, lige iyi başlamasına rağmen sonrasında aldığı sonuçlarla düşme hattına çöküp kaldı. Dün oynanan karşılaşmada evinde Alanyaspor'a 2-0 kaybeden siyah-beyazlılar galibiyet hasretini 14 maça çıkardı. Ligdeki son galibiyetini ligin 7. haftasında evinde Beşiktaş karşısında 2-1'lik skorla alan İzmir ekibi, geride kalan karşılaşmalarda 3 puanı bir arada göremedi. Son 14 maçta 11 mağlubiyet ve 3 beraberlik alan Altay, kalesinde 26 gol gördü, 9 gol attı.



NADERİ SAKATLANDI

Altay'ın 25 yaşındaki sol beki Mohammad Naderi ilk yarıda peş peşe yaşadığı sakatlıklar sonrası oyunun ikinci yarısına çıkamadı. İranlı oyuncunun yerine Rodriguez dahil oldu.



TARAFTARLAR TEPKİ GÖSTERDİ

ALTAY taraftarları kötü gidişat sebebiyle maçın başından sonuna kadar yönetime tepki gösterdiler. Siyahbeyazlılar ayrıca futbolcuları da hedef alırken hafta içinde veda eden Mustafa Denizli için ise "Altay'ın çocuğu Mustafa Denizli" tezahüratlarında bulundular.

BERKE ÖZBAY