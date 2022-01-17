Nobre ilk maçında sevinemedi

HAFTA içinde teknik direktör Mustafa Denizli'nin ayrılığı sonrası göreve getirilen Mert Nobre ilk maçına çıktı. Tecrübeli teknik adamın yardımcılığını yapan Mert Nobre, galibiyet özlemini dindirmeyi başaramadı.

MERT Nobre, geçen hafta oynanan Kayserispor karşılaşmasına göre 11'de 4 değişiklik yaptı. Genç teknik adam Marco Paixao, Zeki, Rodriguez ve Eren'in yerine sakatlığını atlatan Björkander, kart cezasını tamamlayan Pinares ile Kappel ve Kazımcan'a şans tanıdı. Genç çalıştırıcı alınan yenilgi ile ilgili "Oyuna iyi başladık ancak gerisini getiremedik. Takımla sadece bir antrenmana çıkma şansı bulabildim" dedi.